Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"

"Глобально (арест Фургала – ред.) никак не отразится (на "Амурстали" - ред.). Для нас, как и для всех, это некий шок, потому что мы с этим человеком (Фургалом – ред.) определенное время работали, но, с точки зрения функционирования предприятия, законом четко определены полномочия общего собрания участников, в которое входит компания "Армада" и Стародубова Лариса Павловна, и вопросы оперативной хозяйственной деятельности завода не включаются в полномочия. Там только вопросы одобрения крупных сделок и проведения годовых собраний, хозяйственная деятельность осуществляется под руководством гендиректора", - сказал Фрейдин, добавив, что никогда не видел Стародубову.

Фрейдин отметил, что все судебные споры о смене руководства завода завершены не в пользу Стародубовой - во главе "Амурстали" остается новое руководство. "Было два процесса по обжалованию решения собрания и оспаривался сам факт приобретения АО "Армадой" доли Мистрюкова (соучредитель "Торэкс", арестован по обвинению в причастности к убийствам – ред.). По обоим вопросам суд вынес решение не в пользу госпожи Стародубовой", - сказал Фрейдин.

По словам гендиректора, Фургала он не видел с 2018 года после отстранения "Армады" от управления заводом. "Я здесь (на заводе - ред.) его не видел. Только, может быть, лично видел в 2017-2018 году. Начиная с 2018 года, в силу сложившегося конфликта после отстранения АО "Армада" Бальского и непосредственно меня как куратора со стороны "Армады" от управления, мы с 2018 года на заводе не появлялись и не были допущены до вопросов, связанных с его деятельностью", - пояснил Фрейдин.