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Пекин решил ввести санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Китай осудил принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении некоторых американцев и компаний, говорится в заявлении на сайте РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:25
коронавирус covid-19
дональд трамп
сергей лавров
си цзиньпин
мид кнр
гонконг
китай
сша
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Интересно, когда президентом США станет какой-нибудь трансформер, а конгресс заполнят политкорректные негры нетрадиционной ориентации (хотя, какая у них там сейчас традиционная?), они все равно не перестанут борзеть?
43
принять закон об ограничении легитимности принятых в сша законов территорией сша.
19
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гонконг
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:71:2000:1196_1400x0_80_0_0_5ef2c5e6134d39d80ae00d24558acfb2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сергей лавров, си цзиньпин, мид кнр, гонконг, китай, сша, в мире

Пекин решил ввести санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"

06:52 15.07.2020 (обновлено: 08:25 15.07.2020)
11470
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Китай осудил принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении некоторых американцев и компаний, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Подчеркивается, что "для защиты собственных законных интересов Китай предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение (к принятию закона — ред.) граждан США и американских организаций".
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Китайская сторона призвала США "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга".
"Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", — подчеркнули в ведомстве.

Санкции Вашингтона

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга.
"Сегодня я подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга", — сказал Трамп.
По его словам, закон об автономии Гонконга получил поддержку обеих палат конгресса. Во исполнение закона подписан указ президента.
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"Этот закон дает моей администрации мощные новые инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свободы Гонконга", — добавил американский лидер.
При этом он заявил, что не говорил и не планирует говорить с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне обострения отношений двух стран.

Отмена преференций для Гонконга

Трамп также сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
"Отношение (США) к Гонконгу теперь будет таким же, как и к материковому Китаю — никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий. В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие пошлины в отношении Китая", — сказал американский президент.
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Нечистоплотные приемы

США ведут борьбу в отношении Китая нечистоплотными методами, считает глава МИД России Сергей Лавров.
"Выдвигаются односторонние требования, которые учитывают исключительно интересы Соединенных Штатов. Если следует отказ или предложение обсудить - отказ сразу отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается теми же санкциями — это торговые войны, тарифы и многое другое", — заявил Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".

Обострение отношений Китая и США

В последнее время отношения между США и Китаем обострились из-за Гонконга и ситуации с коронавирусом. США считают, что закон КНР о нацбезопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, США обвиняли КНР в сокрытии фактов, несвоевременной реакции на коронавирус. Китай отверг любую критику, заявив, что Гонконг - это внутреннее дело КНР, а в ситуации с COVID китайские власти с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции.
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7 июля, 11:47
В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга
53363202
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСергей ЛавровСи ЦзиньпинМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно, когда президентом США станет какой-нибудь трансформер, а конгресс заполнят политкорректные негры нетрадиционной ориентации (хотя, какая у них там сейчас традиционная?), они все равно не перестанут борзеть?
15 июля, 07:46
СГСеньор Галоперидол
21142006
принять закон об ограничении легитимности принятых в сша законов территорией сша.
15 июля, 08:26
Кот Базилио
1211005
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