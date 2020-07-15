Пекин решил ввести санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне

© AP Photo / Charles Dharapak Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Китай осудил принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении некоторых американцев и компаний, говорится в заявлении на сайте МИД КНР

Подчеркивается, что "для защиты собственных законных интересов Китай предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение (к принятию закона — ред.) граждан США и американских организаций".

Китайская сторона призвала США "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга".

"Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", — подчеркнули в ведомстве.

Санкции Вашингтона

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга

"Сегодня я подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга", — сказал Трамп.

По его словам, закон об автономии Гонконга получил поддержку обеих палат конгресса. Во исполнение закона подписан указ президента.

"Этот закон дает моей администрации мощные новые инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свободы Гонконга", — добавил американский лидер.

При этом он заявил, что не говорил и не планирует говорить с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне обострения отношений двух стран.

Отмена преференций для Гонконга

Трамп также сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.

"Отношение (США) к Гонконгу теперь будет таким же, как и к материковому Китаю — никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий. В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие пошлины в отношении Китая", — сказал американский президент.

Нечистоплотные приемы

США ведут борьбу в отношении Китая нечистоплотными методами, считает глава МИД России Сергей Лавров

"Выдвигаются односторонние требования, которые учитывают исключительно интересы Соединенных Штатов. Если следует отказ или предложение обсудить - отказ сразу отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается теми же санкциями — это торговые войны, тарифы и многое другое", — заявил Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".

Обострение отношений Китая и США