Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "передает" страну под контроль "международных финансовых спекулянтов". Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
"Во время последней перед летними каникулами пленарной недели принято суммировать результаты работы Верховной рады за целый год. Будем откровенны – сегодня эти итоги печальны", - написала политик.
12 июля, 19:51В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
По ее словам, президентское большинство в Раде (партия "Слуга народа". – прим. ред.) стало "послушным" инструментом, с помощью которого Зеленский "передает" Украину под контроль "международных финансовых спекулянтов".
"Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы "слуг народа". Законодательный процесс организован вопреки интересам людей", - заключила Тимошенко.
Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш обвинила Зеленского в том, что он ввел избирателей в заблуждение: на выборах обещал политику "новых лиц" во власти, однако среди чиновников до сих пор можно найти людей, связанных с предыдущим президентом Петром Порошенко.