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Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "передает" страну под контроль "международных... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T06:13
ситуация на украине
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574162718.html
Тю, пани Тимошенко за народ бормочет..Я вас умоляю..Весь ваш пафос и нытье, по одной причине, отодвинули вас пани от кормушки))
32
тимошенница бы уж помолчала. они то хоть спекулянты, а не воры как ты. нажила себе состояние воруя российский газ из транзита.
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ситуация на украине, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"

06:13 15.07.2020
17634
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "передает" страну под контроль "международных финансовых спекулянтов". Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
"Во время последней перед летними каникулами пленарной недели принято суммировать результаты работы Верховной рады за целый год. Будем откровенны – сегодня эти итоги печальны", - написала политик.
Президент Украины Владимир Зеленский
12 июля, 19:51
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По ее словам, президентское большинство в Раде (партия "Слуга народа". – прим. ред.) стало "послушным" инструментом, с помощью которого Зеленский "передает" Украину под контроль "международных финансовых спекулянтов".
"Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы "слуг народа". Законодательный процесс организован вопреки интересам людей", - заключила Тимошенко.
Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш обвинила Зеленского в том, что он ввел избирателей в заблуждение: на выборах обещал политику "новых лиц" во власти, однако среди чиновников до сих пор можно найти людей, связанных с предыдущим президентом Петром Порошенко.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тю, пани Тимошенко за народ бормочет..Я вас умоляю..Весь ваш пафос и нытье, по одной причине, отодвинули вас пани от кормушки))
15 июля, 06:34
Анатолий Гендельман
3020000
тимошенница бы уж помолчала. они то хоть спекулянты, а не воры как ты. нажила себе состояние воруя российский газ из транзита.
15 июля, 06:18
Eric Beysen
2600001
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