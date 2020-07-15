Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

По ее словам, президентское большинство в Раде (партия "Слуга народа". – прим. ред.) стало "послушным" инструментом, с помощью которого Зеленский "передает" Украину под контроль "международных финансовых спекулянтов".