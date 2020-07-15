Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру

Республиканец Сешнс не смог получить право побороться за возвращение в верхнюю палату, где он в прошлом провел 20 лет: на внутрипартийных выборах экс-генпрокурор крупно проиграл бывшему футбольному тренеру Томми Табервиллю. Тот теперь продолжит борьбу с сенатором от Демократической партии Дугом Джоунсом в ноябре.