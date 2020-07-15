Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Бывший генпрокурор США Джефф Сешнс проиграл борьбу за кресло сенатора от штата Алабама футбольному тренеру, сообщает издание The Hill.
Республиканец Сешнс не смог получить право побороться за возвращение в верхнюю палату, где он в прошлом провел 20 лет: на внутрипартийных выборах экс-генпрокурор крупно проиграл бывшему футбольному тренеру Томми Табервиллю. Тот теперь продолжит борьбу с сенатором от Демократической партии Дугом Джоунсом в ноябре.
Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на эту новость в Twitter, отметив "крупную победу" Табервилля и выразив уверенность, что тот будет "прекрасным сенатором для невероятного населения Алабамы".
Сешнс считался фаворитом в республиканском стане благодаря богатому опыту. Он избирался сенатором от Алабамы с 1997 года. В 2017 году он присоединился к администрации Трампа, которого активно поддерживал на выборах, и стал генпрокурором — главой министерства юстиции. Он вызвал резкую публичную критику и насмешки Трампа после того, как устранился от "российского расследования" и позволил назначить спецпрокурора Роберта Мюллера для изучения предполагаемого "сговора" между Трампом и Россией. Мюллер вел расследование около двух лет и не нашел подтверждений "сговора", существование которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
5 февраля 2018, 22:29Байдену пригрозили судом в США за оскорбление экс-генпрокурора Украины