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Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Бывший генпрокурор США Джефф Сешнс проиграл борьбу за кресло сенатора от штата Алабама футбольному тренеру, сообщает издание The Hill. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T05:18
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РИА Новости
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джефф сешнс, сша, в мире

Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру

05:18 15.07.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжефф Сешнс
Джефф Сешнс
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джефф Сешнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Бывший генпрокурор США Джефф Сешнс проиграл борьбу за кресло сенатора от штата Алабама футбольному тренеру, сообщает издание The Hill.
Республиканец Сешнс не смог получить право побороться за возвращение в верхнюю палату, где он в прошлом провел 20 лет: на внутрипартийных выборах экс-генпрокурор крупно проиграл бывшему футбольному тренеру Томми Табервиллю. Тот теперь продолжит борьбу с сенатором от Демократической партии Дугом Джоунсом в ноябре.
Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на эту новость в Twitter, отметив "крупную победу" Табервилля и выразив уверенность, что тот будет "прекрасным сенатором для невероятного населения Алабамы".
Сешнс считался фаворитом в республиканском стане благодаря богатому опыту. Он избирался сенатором от Алабамы с 1997 года. В 2017 году он присоединился к администрации Трампа, которого активно поддерживал на выборах, и стал генпрокурором — главой министерства юстиции. Он вызвал резкую публичную критику и насмешки Трампа после того, как устранился от "российского расследования" и позволил назначить спецпрокурора Роберта Мюллера для изучения предполагаемого "сговора" между Трампом и Россией. Мюллер вел расследование около двух лет и не нашел подтверждений "сговора", существование которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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