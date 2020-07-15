New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул

Некоторые сотрудники NYT в Гонконге столкнулись с проблемами, связанными с получением разрешений на работу, которые являются обычным явлением в Китае , но редко встречались в бывшей колонии, пишет газета.

"В то время как город столкнулся с новой эрой под жестким китайским правлением, редакторы (New York) Times решили, что им нужна дополнительная база для работы в регионе", - говорится в статье издания.

"Новый всеобъемлющий закон Китая о национальной безопасности в Гонконге создал большую неопределенность в отношении того, что новые правила будут значить для нашей работы и нашей журналистики. Мы считаем целесообразным составлять планы на случай непредвиденных обстоятельств и начать диверсифицировать наш редакторский состав по всему региону", - написали редакторы и руководители New York Times в своем заявлении, адресованному сотрудникам.

Согласно NYT, в течение следующего года газета переместит треть ее сотрудников из Гонконга в Сеул, в основном это будут журналисты, которые работают из офиса. Корреспонденты останутся в Гонконге, чтобы охватить освещение новостей города и региона.

"Мы намерены поддерживать и даже расширять освещение изменений в городе, а также использовать его в качестве окна для новостей о Китае", - говорится в сообщении.

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