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New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
Газета New York Times заявила во вторник, что переместит часть гонконгского офиса в Сеул на фоне принятия закона о нацбезопасности в Гонконге. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T05:12
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the new york times, гонконг, сеул, сша, в мире

New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул

05:12 15.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Газета New York Times заявила во вторник, что переместит часть гонконгского офиса в Сеул на фоне принятия закона о нацбезопасности в Гонконге.
Некоторые сотрудники NYT в Гонконге столкнулись с проблемами, связанными с получением разрешений на работу, которые являются обычным явлением в Китае, но редко встречались в бывшей колонии, пишет газета.
"В то время как город столкнулся с новой эрой под жестким китайским правлением, редакторы (New York) Times решили, что им нужна дополнительная база для работы в регионе", - говорится в статье издания.
"Новый всеобъемлющий закон Китая о национальной безопасности в Гонконге создал большую неопределенность в отношении того, что новые правила будут значить для нашей работы и нашей журналистики. Мы считаем целесообразным составлять планы на случай непредвиденных обстоятельств и начать диверсифицировать наш редакторский состав по всему региону", - написали редакторы и руководители New York Times в своем заявлении, адресованному сотрудникам.
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Согласно NYT, в течение следующего года газета переместит треть ее сотрудников из Гонконга в Сеул, в основном это будут журналисты, которые работают из офиса. Корреспонденты останутся в Гонконге, чтобы охватить освещение новостей города и региона.
"Мы намерены поддерживать и даже расширять освещение изменений в городе, а также использовать его в качестве окна для новостей о Китае", - говорится в сообщении.
Руководство газеты рассматривало на замену Гонконгу Бангкок, Сеул, Сингапур и Токио.
"Южная Корея оказалась привлекательной, помимо прочего, благодаря своей дружелюбности по отношению к иностранному бизнесу и независимой прессе", - написала газета.
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