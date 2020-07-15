В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии

БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. По оценке корреспондента РИА Новости, участников - больше тысячи, официальных данных по численности пока нет.

Пройдя по Приморскому бульвару, манифестанты направились мимо здания президентской администрации в верхнюю часть города. Их сопровождали наряды полиции, которые в процесс не вмешивались.

Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию."

При этом по сообщениям из соцсетей, группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.

Спустя несколько часов с начала стихийного митинга многочисленная толпа собралась на улицах Парламента, Низами и Лермонтова в центре Баку.

Как передает корреспондент РИА Новости, некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента. Полиция, используя водометы, разогнала их, а некоторых задержала.

На нескольких центральных улицах Баку полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и минобороны - они находятся недалеко друг от друга.

В настоящий момент ситуация спокойная.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.