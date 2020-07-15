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В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии
Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:42
ситуация на армяно-азербайджанской границе
баку
азербайджан
армения
в мире
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https://ria.ru/20200715/1574362734.html
https://ria.ru/20200715/1574362556.html
Странная логика у автора статьи. Причём тут поддержка армии? Митинги идут за активизацию конфликта с Арменией, в которой армия понесёт неизбежные потери.
48
Напоминает, как во Франции в первую мировую молодежь и патриоты кричали лозунги и искренне радовались отправляясь на войну, считая войну героическим приключением и что конфликт закончится убедительной победой через пару недель, и они вернутся домой героями, увешанными наградами. Разумеется, реальность оказалась несколько иной.
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баку
азербайджан
армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156064/78/1560647830_0:113:3076:1843_1400x0_80_0_0_8ba13f442fc0ec4fa73a7b0ead96c833.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, баку, азербайджан, армения, в мире

В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии

03:48 15.07.2020 (обновлено: 09:42 15.07.2020)
22702
© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. По оценке корреспондента РИА Новости, участников - больше тысячи, официальных данных по численности пока нет.
Пройдя по Приморскому бульвару, манифестанты направились мимо здания президентской администрации в верхнюю часть города. Их сопровождали наряды полиции, которые в процесс не вмешивались.
Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию."
При этом по сообщениям из соцсетей, группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.
Спустя несколько часов с начала стихийного митинга многочисленная толпа собралась на улицах Парламента, Низами и Лермонтова в центре Баку.
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Как передает корреспондент РИА Новости, некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента. Полиция, используя водометы, разогнала их, а некоторых задержала.
На нескольких центральных улицах Баку полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и минобороны - они находятся недалеко друг от друга.
В настоящий момент ситуация спокойная.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеБакуАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Странная логика у автора статьи. Причём тут поддержка армии? Митинги идут за активизацию конфликта с Арменией, в которой армия понесёт неизбежные потери.
15 июля, 06:24
afanaci Пупкин
4100106
Напоминает, как во Франции в первую мировую молодежь и патриоты кричали лозунги и искренне радовались отправляясь на войну, считая войну героическим приключением и что конфликт закончится убедительной победой через пару недель, и они вернутся домой героями, увешанными наградами. Разумеется, реальность оказалась несколько иной.
15 июля, 07:18
AzogTheDefiler
2210103
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