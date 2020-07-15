Тихановская осудила задержания на незаконных акциях в Белоруссии

"Люди вышли за свое желание жить в свободной стране, за желание иметь честные выборы. Зачем вы своими действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к системе?" - заявила кандидат в видеообращении к правоохранителям, опубликованном в Telegram-канале ее команды.