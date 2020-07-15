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Тихановская осудила задержания на незаконных акциях в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с видеообращением, в котором осудила задержание участников стихийных несанкционированных акций... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:13
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

Тихановская осудила задержания на незаконных акциях в Белоруссии

03:13 15.07.2020
567
© Sputnik / Анна НефедоваСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Sputnik / Анна Нефедова
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с видеообращением, в котором осудила задержание участников стихийных несанкционированных акций протеста, несмотря на то что в МВД предупреждали, что будут пресекать эти акции по закону, и призывали жителей республики не поддаваться на провокации.
По ее мнению, люди вышли "высказать свое недовольство" на "мирный протест", вызванный отказом ЦИК Белоруссии зарегистрировать кандидатами в президенты республики Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Бабарико обвиняется в совершении экономических преступлений, а Цепкало, по данным ЦИК, не смог преодолеть 100-тысячный барьер по сбору достоверных подписей граждан для своей регистрации кандидатом.
"Люди вышли за свое желание жить в свободной стране, за желание иметь честные выборы. Зачем вы своими действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к системе?" - заявила кандидат в видеообращении к правоохранителям, опубликованном в Telegram-канале ее команды.
Тихановская назвала произошедшее на улицах Минска и других городов Белоруссии "беспределом".
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
01:16
Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии
РИА Новости пока не располагает комментарием МВД Белоруссии относительно задержаний граждан. Однако во вторник в МВД призвали жителей республики не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. В ведомстве отмечали, что эти акции будут пресекаться в соответствии с законодательством республики. МВД попросило белорусов "проявить разум и мудрость".
Вместе с тем, по данным правозащитников, только в Минске вечером во вторник во время стихийных акций протеста в различных частях города было задержано около 150 человек. В целом число задержанных в стране, по оценке правозащитного центра "Весна", достигло минимум 215 человек. МВД Белоруссии пока не обнародовало информацию о задержаниях. Белорусская ассоциация журналистов заявила, что на несанкционированных акциях протеста в Минске, Гомеле и Бресте задерживали 14 корреспондентов местных и иностранных СМИ, большинство из них уже отпущены без составления административных протоколов.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста. Во вторник после отказа ЦИК двум политикам в регистрации кандидатами в президенты в соцсетях появились призывы выйти на улицы белорусских городов.
Милиция Белоруссии
Вчера, 23:38
Правозащитники: на митингах в Белоруссии задержали более 100 человек
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