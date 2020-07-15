Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов

"Да, действительно в конструкцию аппаратов входят комплектующие иностранного производства, среди производителей - Италия, Германия, Китай. Все зарубежные комплектующие соответствуют требованиям российских стандартов и допустимы к использованию в медицинской технике", - сказал Зверев.