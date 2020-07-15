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Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов
Иностранные комплектующие используются при производстве аппаратов ИВЛ "Авента-М", но это делается в соответствии с российскими стандартами, сообщил в интервью... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:05
россия
концерн радиоэлектронные технологии
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, концерн радиоэлектронные технологии, экономика

Производитель "Авенты-М" раскрыл подробности производства аппаратов

03:06 15.07.2020 (обновлено: 10:05 15.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Иностранные комплектующие используются при производстве аппаратов ИВЛ "Авента-М", но это делается в соответствии с российскими стандартами, сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Зверев.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что компоненты аппаратов ИВЛ "Авента-М" закупаются в Китае, в связи с чем изделия якобы не соответствуют российским гостам.
"Да, действительно в конструкцию аппаратов входят комплектующие иностранного производства, среди производителей - Италия, Германия, Китай. Все зарубежные комплектующие соответствуют требованиям российских стандартов и допустимы к использованию в медицинской технике", - сказал Зверев.
Он также сообщил, что Уральский приборостроительный завод значительно увеличил мощности по производству аппаратов ИВЛ, в том числе благодаря привлечению высоквалифицированных специалистов с предприятий концерна.
Аппарат ИВЛ
Вчера, 14:03Распространение нового коронавируса
В Ингушетии два пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
"Предприятие дополнительно привлекло более 100 сотрудников из контура АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех". Это специалисты высокой категории, с соответствующим уровнем компетенций. Таким образом, нам удалось без дополнительных временных затрат нарастить мощности производства, не изменяя производственный процесс", - сказал Зверев.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку Уральского приборостроительного завода - производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
8 июля, 15:27
Росздравнадзор: связи между аппаратами ИВЛ и возгораниями в больницах нет
Читайте полный текст интервью >>
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РоссияКонцерн Радиоэлектронные технологииЭкономика
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