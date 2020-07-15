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Трамп не планирует говорить с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил и не планирует говорить с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне обострения отношений двух стран. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:07
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си цзиньпин
китай
сша
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дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша, в мире

Трамп не планирует говорить с Си Цзиньпином

02:07 15.07.2020
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил и не планирует говорить с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне обострения отношений двух стран.
"Я не говорил с ним. Нет, я не планирую говорить с ним", - сказал он в среду журналистам.
Ранее он объявил, что подписал закон и указ о привлечении к ответственности китайских лиц и организаций за действия Пекина в отношении Гонконга. Кроме того, Трамп говорил, что не планирует обсуждать вторую часть торговой сделки с Китаем.
Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.
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Не позднее 90 дней после вступления закона в силу госсекретарь США должен уведомить конгресс о лицах, которые нарушают эти положения. Затем не позднее чем через год президент должен ввести в отношении этих лиц и связанных с ними организаций санкции, которые предусматривают замораживание всех активов и недвижимости в американской юрисдикции, а также запрет на любые финансовые операции с такими лицами и запрет на въезд в США.
Также в законе предусмотрен механизм отмены санкций и исключения лиц и организаций из санкционного списка. Особо в документе подчеркивается, что никакое его положение не может быть истолковано как "разрешение на применение военной силы против Китая".
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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