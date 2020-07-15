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Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса у реки на Камчатке
Вице-премьер России — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса около нерестовой реки на Камчатке, где ведет свою... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:35
юрий трутнев
камчатский край
общество
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Тут нужно не поручать , а ловить и сажать на реальные сроки . Но это уже другая история .!
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Бардак.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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юрий трутнев, камчатский край, общество

Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса у реки на Камчатке

02:03 15.07.2020 (обновлено: 10:35 15.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл — РИА Новости. Вице-премьер России — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса около нерестовой реки на Камчатке, где ведет свою деятельность добывающая компания, сообщает его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в мае 2020 года врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов обратился в региональную природоохранную прокуратуру и УВД для проведения проверки фактов нарушения законодательства во время золотодобычи у реки Быстрой в Елизовском районе. Сообщение о незаконной вырубке леса и ведении работ по добыче золота открытым способом на охраняемой природной территории появилось в социальных сетях. Выяснилось, что в 2017 году компании "Дальстрой" была выдана лицензия на добычу 940 килограммов россыпного золота в этом районе.
В ходе выездного совещания Трутнев дал поручение рассчитать ущерб по всем категориям и пунктам, где нарушено законодательство. А также оценить действия всех должностных лиц, которые занимались согласованием и выделением участка под добычу 900 килограммов золота рядом с нерестовой рекой.
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"Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И конечно, если все здесь раскопают, только для того чтобы немного себе золота добыть, это, будет полным безобразием. Но здесь дело не только в разрешениях, здесь дело еще и в том, что, насколько я понимаю, законодательство нарушено все, какое можно", — цитирует пресс-служба Трутнева.

Также полпред высоко отметил работу руководства и природоохранного прокурора региона.
"Сейчас природоохранная прокуратура занимается этим вопросом. Здесь серьезные нарушения уже выявлены, и на основании этого я уже инициировал обращение к министру природных ресурсов России, чтобы на ранних стадиях, при принятии подобных решений мнение региона можно было учитывать", — добавил врио главы региона Солодов.
Олег Хорохордин
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123850310
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Юрий ТрутневКамчатский крайОбщество
Популярные комментарии
Тут нужно не поручать , а ловить и сажать на реальные сроки . Но это уже другая история .!
15 июля, 08:23
Алексей Николаевич
2211000
Бардак.
15 июля, 08:25
Егор Панкратов
1410201
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