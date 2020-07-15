Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса у реки на Камчатке

"Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И конечно, если все здесь раскопают, только для того чтобы немного себе золота добыть, это, будет полным безобразием. Но здесь дело не только в разрешениях, здесь дело еще и в том, что, насколько я понимаю, законодательство нарушено все, какое можно", — цитирует пресс-служба Трутнева.