Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса у реки на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл — РИА Новости. Вице-премьер России — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса около нерестовой реки на Камчатке, где ведет свою деятельность добывающая компания, сообщает его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в мае 2020 года врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов обратился в региональную природоохранную прокуратуру и УВД для проведения проверки фактов нарушения законодательства во время золотодобычи у реки Быстрой в Елизовском районе. Сообщение о незаконной вырубке леса и ведении работ по добыче золота открытым способом на охраняемой природной территории появилось в социальных сетях. Выяснилось, что в 2017 году компании "Дальстрой" была выдана лицензия на добычу 940 килограммов россыпного золота в этом районе.
В ходе выездного совещания Трутнев дал поручение рассчитать ущерб по всем категориям и пунктам, где нарушено законодательство. А также оценить действия всех должностных лиц, которые занимались согласованием и выделением участка под добычу 900 килограммов золота рядом с нерестовой рекой.
18 марта, 17:39Счетная палата подсчитала ущерб от незаконной вырубки лесов
"Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И конечно, если все здесь раскопают, только для того чтобы немного себе золота добыть, это, будет полным безобразием. Но здесь дело не только в разрешениях, здесь дело еще и в том, что, насколько я понимаю, законодательство нарушено все, какое можно", — цитирует пресс-служба Трутнева.
Также полпред высоко отметил работу руководства и природоохранного прокурора региона.
"Сейчас природоохранная прокуратура занимается этим вопросом. Здесь серьезные нарушения уже выявлены, и на основании этого я уже инициировал обращение к министру природных ресурсов России, чтобы на ранних стадиях, при принятии подобных решений мнение региона можно было учитывать", — добавил врио главы региона Солодов.