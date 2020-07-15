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Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:57
дональд трамп
евросоюз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, евросоюз, сша, в мире

Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США

01:57 15.07.2020
3268
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США.
"Не забывайте, мы соревнуемся с Китаем и многими другими странами по всему миру. Мы в огромной экономической гонке с другими странами, в том числе с Европой, которая никогда к нам хорошо не относилась", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"Европейский Союз был создан с тем, чтобы получить выгоду от Соединенных Штатов, его сформировали, чтобы воспользоваться США, я это знаю", - отметил американский лидер.
Президент США не привел конкретных примеров, подтверждающих его позицию.
При Трампе США вступили в торговую войну не только с Китаем, но и странами Евросоюза. Так, на прошлой неделе США объявили о введении с 6 января 2021 года 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 миллиарда долларов. Вашингтон принял решение о введении пошлин в ответ на так называемый цифровой налог - французский закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США.
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Дональд ТрампЕвросоюзСШАВ мире
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