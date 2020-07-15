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В СФ предложили принять законопроект Турчака о такси
Первый зампредседателя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова считает правильным рассмотреть законопроект о такси, разработанный вице-спикером СФ РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T00:53
совет федерации рф
андрей турчак
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
совет федерации рф, андрей турчак, общество

В СФ предложили принять законопроект Турчака о такси

00:53 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый зампредседателя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова считает правильным рассмотреть законопроект о такси, разработанный вице-спикером СФ Андреем Турчаком, документ соответствует требованиям времени и реалиям рынка перевозок.
Комитет Госдумы по транспорту и строительству снял с рассмотрения на своем заседании законопроект о такси, сославшись на разногласия с правительством в сфере самозанятых.
"Есть ситуации, в которых из всех возможных путей следует выбирать кратчайший. Рынок такси находится именно в такой ситуации - он живет практически без законодательного регулирования, что крайне неудобно для пассажиров, водителей, компаний-перевозчиков. Поэтому данная сфера однозначно нуждается в скорейшем регулировании", - сказала Рукавишникова РИА Новости в среду.
Она напомнила, что законопроект 2018 года, внесенный депутатами Госдумы, уже четырежды получил отрицательный отзыв и постоянно нуждается в доработке. "Это непозволительно долгая потеря времени. Наверное, его авторам стоит набраться мужества, снять данный законопроект с обсуждения и вернуться к отклоненному по формальным основаниям проекту сенатора Андрея Турчака", - сказала парламентарий.
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По ее словам, этот законопроект соответствует всем требованиям времени и реалиям рынка перевозок в такси, поэтому "скорейшее его рассмотрение и принятие принесет неоспоримую пользу рынку, законодательству и в конечном итоге всем потребителям услуг такси".
Законопроект Турчака был внесен в Госдуму в декабре 2019 года. Как отмечал сенатор, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения.
Законопроектом предполагалось предоставить самозанятым гражданам право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в инициативе предлагалось закрепить финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси, и ввести требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.
В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Как отмечал руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам "по формальным признакам", но никак не из-за содержания и сути документа, который, по его словам, был тщательно выверенным.
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