Модно, сыто, пьяно. Где в Санкт-Петербурге весело провести время

По ресторанам…

В Санкт-Петербурге хватает модных ресторанов, но, увы, не у всех имеются веранды. А так как карантинные ограничения сохраняются, надо знать места, где можно перекусить в приятной обстановке. Начать поиски стоит на улице Рубинштейна: здесь много уютных заведений с доступным ценником и приветливым персоналом. Кухня — на любой вкус: испанская, грузинская, итальянская и даже кубинская.

Бронирование часто не предусмотрено, действует правило "кто первый встал, того и тапки".