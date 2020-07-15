Модно, сыто, пьяно. Где в Санкт-Петербурге весело провести время

Где позавтракать?
Даже если случилось встать не с той ноги или дождливая погода перечеркивает планы, настроение поправит отличный завтрак, а начинается он с кофе. Загляните в кофейни Etlon Coffee, их много в центральной части города. Здесь у бариста, кажется, есть все виды молока: миндальное, кокосовое, овсяное, соевое, банановое, классическое и обезжиренное. Можно заказать и другие напитки. Например, для желающих взбодриться — флэт уайт. Поклонникам сладостей советуем персиковый латте с белым шоколадом или миндально-кокосовый маття.
Где позавтракать?
Даже если случилось встать не с той ноги или дождливая погода перечеркивает планы, настроение поправит отличный завтрак, а начинается он с кофе. Загляните в кофейни Etlon Coffee, их много в центральной части города. Здесь у бариста, кажется, есть все виды молока: миндальное, кокосовое, овсяное, соевое, банановое, классическое и обезжиренное. Можно заказать и другие напитки. Например, для желающих взбодриться — флэт уайт. Поклонникам сладостей советуем персиковый латте с белым шоколадом или миндально-кокосовый маття.
Отменные завтраки и в заведениях Cake & Breakfast. Обязательно попробуйте панкейки с кленовым сиропом или шакшуку с томатами. Есть два кафе: одно — в Манежном переулке, другое — на Малой Морской, 5. Веранды нет, но можно позавтракать, сидя на окне.
Средний чек на двоих — 1,2 тысячи рублей.
Отменные завтраки и в заведениях Cake & Breakfast. Обязательно попробуйте панкейки с кленовым сиропом или шакшуку с томатами. Есть два кафе: одно — в Манежном переулке, другое — на Малой Морской, 5. Веранды нет, но можно позавтракать, сидя на окне.
Средний чек на двоих — 1,2 тысячи рублей.
А на Гороховой улице, 27 — Mickey & Monkeys — уютное кафе с самыми фотогеничными десертами. В меню семь овершейков — молочных коктейлей с огромными шапками из сладостей. Это не только очень сытно, но и красиво. Есть веранда с видом на канал Грибоедова. Средний чек на двоих — около 1,4 тысячи рублей.
А на Гороховой улице, 27 — Mickey & Monkeys — уютное кафе с самыми фотогеничными десертами. В меню семь овершейков — молочных коктейлей с огромными шапками из сладостей. Это не только очень сытно, но и красиво. Есть веранда с видом на канал Грибоедова. Средний чек на двоих — около 1,4 тысячи рублей.
По ресторанам…
В Санкт-Петербурге хватает модных ресторанов, но, увы, не у всех имеются веранды. А так как карантинные ограничения сохраняются, надо знать места, где можно перекусить в приятной обстановке. Начать поиски стоит на улице Рубинштейна: здесь много уютных заведений с доступным ценником и приветливым персоналом. Кухня — на любой вкус: испанская, грузинская, итальянская и даже кубинская.
Бронирование часто не предусмотрено, действует правило "кто первый встал, того и тапки".
По ресторанам…
В Санкт-Петербурге хватает модных ресторанов, но, увы, не у всех имеются веранды. А так как карантинные ограничения сохраняются, надо знать места, где можно перекусить в приятной обстановке. Начать поиски стоит на улице Рубинштейна: здесь много уютных заведений с доступным ценником и приветливым персоналом. Кухня — на любой вкус: испанская, грузинская, итальянская и даже кубинская.
Бронирование часто не предусмотрено, действует правило "кто первый встал, того и тапки".
У Harvest — бинго: есть и небольшая веранда во дворе, и возможность забронировать стол. Ресторан очень популярный, поэтому, если собираетесь сюда в выходной или просто вечером, лучше позвонить за пару дней.
У Harvest — бинго: есть и небольшая веранда во дворе, и возможность забронировать стол. Ресторан очень популярный, поэтому, если собираетесь сюда в выходной или просто вечером, лучше позвонить за пару дней.
Harvest в 2019 году вошел в рейтинг The World’s Best Restaurants. Меню с тех пор изменилось, а вот безукоризненный сервис — нет. Здесь стоит попробовать камбалу с соусом из печеного чеснока и молодую капусту с черным трюфелем. Средний чек — 1,5 тысячи рублей на одного.
Harvest в 2019 году вошел в рейтинг The World’s Best Restaurants. Меню с тех пор изменилось, а вот безукоризненный сервис — нет. Здесь стоит попробовать камбалу с соусом из печеного чеснока и молодую капусту с черным трюфелем. Средний чек — 1,5 тысячи рублей на одного.
Ресторан "Сыроварня" хорош не только изысками в меню, но и весьма большой верандой, поэтому и попасть сюда чуть проще. Но бронь снова будет не лишней. Здесь отличный домашний сыр, однако обратите внимание и на пасту, фисташковую со страчателлой. Также есть временные позиции: например, с началом сезона лисичек появился сырный суп с этими ароматными грибами. Средний чек — две тысячи рублей.
Ресторан "Сыроварня" хорош не только изысками в меню, но и весьма большой верандой, поэтому и попасть сюда чуть проще. Но бронь снова будет не лишней. Здесь отличный домашний сыр, однако обратите внимание и на пасту, фисташковую со страчателлой. Также есть временные позиции: например, с началом сезона лисичек появился сырный суп с этими ароматными грибами. Средний чек — две тысячи рублей.
Территория творчества
"Севкабель Порт" — общественное культурно-деловое пространство на Васильевском острове на территории одноименного кабельного завода. Здесь регулярно проходят спектакли, концерты, гастрономические и музыкальные фестивали, кинопоказы, маркеты и различные образовательные программы, есть несколько кафе и ресторанов. Особенно многолюдно под вечер: местные и туристы любят под звуки легкой музыки романтично встретить закат в Финском заливе.
Территория творчества
"Севкабель Порт" — общественное культурно-деловое пространство на Васильевском острове на территории одноименного кабельного завода. Здесь регулярно проходят спектакли, концерты, гастрономические и музыкальные фестивали, кинопоказы, маркеты и различные образовательные программы, есть несколько кафе и ресторанов. Особенно многолюдно под вечер: местные и туристы любят под звуки легкой музыки романтично встретить закат в Финском заливе.
"Третий кластер" — гастрономическое творческое пространство. Когда-то тут была каретная станция. Сегодня — магазины модной одежды, тату-студии и художественные мастерские, а еще чайные, бары и, конечно, рестораны. Кстати, среди них есть пара веганских.
Пространство занимает три этажа, на каждом — стильные веранды. Адрес: 8-я Советская улица, 4.
"Третий кластер" — гастрономическое творческое пространство. Когда-то тут была каретная станция. Сегодня — магазины модной одежды, тату-студии и художественные мастерские, а еще чайные, бары и, конечно, рестораны. Кстати, среди них есть пара веганских.
Пространство занимает три этажа, на каждом — стильные веранды. Адрес: 8-я Советская улица, 4.
Co-op Garage буквально переводится как "Гаражный кооператив". Приятная музыка, подают одну из лучших пицц в городе. При заказе учтите, что лепешка будет небольшого диаметра, на тонком тесте, но с толстыми краями (к ним полагается специальный соус). Выберите вариант с грушей и горгонзолой или пасту орзо с брынзой и курицей. Средний чек — 700 рублей. Гороховая улица, 47, за неприметными черными воротами.
Co-op Garage буквально переводится как "Гаражный кооператив". Приятная музыка, подают одну из лучших пицц в городе. При заказе учтите, что лепешка будет небольшого диаметра, на тонком тесте, но с толстыми краями (к ним полагается специальный соус). Выберите вариант с грушей и горгонзолой или пасту орзо с брынзой и курицей. Средний чек — 700 рублей. Гороховая улица, 47, за неприметными черными воротами.
"Бертгольд-центр" представляет собой крупное пространство, заполненное магазинами, кафе, барами и творческими площадками. Все это — в корпусах бывшей словолитни (то есть фабрики типографских шрифтов для ручного набора) имени Германа Бертгольда. Гражданская улица, 13-15, вход через арку. Место весьма популярно у петербуржцев, вечерами здесь всегда многолюдно. Именно о таком говорят: "Типичный Питер".
"Бертгольд-центр" представляет собой крупное пространство, заполненное магазинами, кафе, барами и творческими площадками. Все это — в корпусах бывшей словолитни (то есть фабрики типографских шрифтов для ручного набора) имени Германа Бертгольда. Гражданская улица, 13-15, вход через арку. Место весьма популярно у петербуржцев, вечерами здесь всегда многолюдно. Именно о таком говорят: "Типичный Питер".