Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года. По словам авторов, его результаты помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем они отличаются от поколения их родителей. Об этом говорится в исследовании Психологического института Российской академии образования, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Теория "X, Y, Z": наука или нашумевший тренд?

Как пояснил директор института Павел Сергоманов, отдельной теории "X, Y, Z" поколений нет — это лишь часть общей теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хау в 1991 году и отражающей историю поколений на территории США с 1584 года. С точки зрения строгой науки эта теория представляет собой скорее историческое эссе, нежели теоретический анализ проблемы поколений.

"Глобализация экономических, социальных, технологических процессов сделала эту теорию популярной и в других странах, поскольку описания типичных для поколений X, Y, Z черт легко подходили к большинству людей, живущих в современной технологической среде. В этой своей части это уже не теория про поколения людей. Она про поколения технологий, массовой технологической среды", — объяснил Сергоманов.

По словам ученого, поколения X, Y, Z — последние в этой цепочке, и в их характеристиках уже присутствуют современные коммуникационные технологии как неотъемлемый элемент среды. При этом в теории поколений "X, Y, Z" нет свидетельств того, как меняются люди — их когнитивные способности, эмоции, ценности, самооценка и уровень притязаний, отметил он.

"На сегодняшний день люди совершенно разного возраста (20-летние, 40-летние, 60-летние и даже старше) быстро приобретают одни и те же навыки и привычки — пользоваться поисковиками, переписываться в мессенджерах, смотреть стримы. С помощью мобильного телефона любой может мгновенно связаться с нужным человеком. Все это стало обыденной частью повседневной жизни даже очень пожилых людей", — подчеркнул Серогманов.

Ученые считают, что столь обобщенные и поверхностные характеристики не могут дать представления о реальных отличиях поколений, выросших и сформировавшихся в конкретных условиях жизни той или иной страны.

"Проведенное исследование — это попытка сравнить и проанализировать два поколения российских подростков: детей и их родителей, временной интервал между которыми не превышает 30 лет. Так получилось, что это подростки разных для нашей страны исторических эпох, и теория поколений не может дать ответы на вопрос о том, чем же конкретно они отличаются друг от друга", — рассказал Сергоманов.

Детали: что отличает современного подростка от советского

Как выявило исследование, современные подростки стали более амбициозными, рассчитывают на достижение более высоких целей, выше ценят и больше уважают себя.

"Они научились понимать, что к чему. У них более высокая познавательная активность, и современная школа научилась понимать их намного лучше. Особенно, мне кажется, велика тут роль дополнительного образования — у нас оно одно из лучших в мире", — прокомментировал исследование Сергоманов.

Ученые отмечают, что самая большая разница между советскими и современными подростками проявляется по параметру ответственности: нынешние подростки предпочитают перекладывать ее на других.

"Это свидетельствует не только об их неготовности к принятию важных жизненных решений, но и о том, что современное общество и не требует от детей личной ответственности, максимально ограждает их от самостоятельности и инициативных действий. В этом смысле современные подростки адекватны обществу, в котором они растут, равно как и советские подростки были адекватны требованиям своего общества", — объяснила заведующая лабораторией научных основ детской практической психологии Психологического института Алла Андреева.

По словам экспертов, серьезно возросла и мотивация личных желаний, но желаний для ближайшего окружения стало заметно меньше.

"Что касается советских подростков, то, конечно, массовая идеология другого социально-экономического строя оказывала свое влияние — "прежде думай о Родине, а потом о себе". Не берусь оценивать, насколько это лучше или хуже", — заметил Сергоманов.

Кроме того, современные подростки предпочитают жить в настоящем "здесь и теперь", выяснили исследователи.

"Они больше дорожат своей текущей жизнью: жить в настоящем предпочитают свыше 40 процентов респондентов, что, по-видимому, также соответствует тенденции удлинения подросткового периода, отмечаемой многими современными исследователями. Они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие "взрослых" решений, к которым они не готовы, говорят о том, что переживают сейчас лучшие годы своей жизни", — сказала Андреева.

Сравнение результатов современного исследования и данных 1980-х годов показало, что советские школьники относились к учебе преимущественно равнодушно, как к "школьной скуке", тогда как у сегодняшних девятиклассников отношение более противоречивое и эмоционально насыщенное.

Однако, несмотря на такое отношение к учебе в школе, современные подростки стали более любознательны и активны в познавательной деятельности.

"Это связано с особенностями современной социальной ситуации развития. <…> Рост требований к профессиональной компетентности сформировал в общественном сознании представление о том, что определение своего места в жизни находится в тесной связи с уровнем и качеством общего и профессионального образования, готовностью осваивать новые знания и умения", — объяснила Андреева.

Современная образовательная среда, по мнению ученых, откликается на это требование времени, предлагая обучение по широкому кругу профессий и специальностей, однако не все они оказываются реально востребованными на рынке труда.

Что и как изучали

Сравнение психологических характеристик провели с разницей в 30 лет — в 1989 и в 2019 году. В исследованиях принимали участие подростки соответственно 1974 и 2004 года рождения.

"Наше исследование относится к категории сравнительно-исторических, позволяющих установить изменения, которые претерпевают культурные и социально-психологические явления в разные исторические эпохи. Такой подход предполагает преемственность исследовательских стратегий, методов и научных принципов, это обеспечивает высокую надежность и достоверность получаемых эмпирических материалов", — рассказала Андреева.

По ее словам, для сопоставления данных применялись одни и те же методики. В исследовании принимали участие подростки из Москвы и Подмосковья.

"Для изучения психологической и социальной зрелости подростков, завершающих основной этап школьного образования, мы выбрали те параметры личностного развития, которые отражают меру взрослости человека, его ориентированность на будущую самостоятельную жизнь, его представления о желаниях и возможностях, его готовность учиться и совершенствоваться", — отметила эксперт.

В частности, это такие характеристики, как самооценка, уровень ответственности, эмоциональное отношение к учению, мотивационные предпочтения, самоощущение психологического возраста, основания и мотивация выбора образовательного маршрута и жизненного пути в целом, общий уровень притязаний личности. Ученые полагают, что исследование может помочь директорам и завучам школ, учителям и родителям лучше понимать детей, разрабатывать учебные планы и программы, понимать, что обсуждать с ребенком, а самим подросткам — лучше понимать себя.