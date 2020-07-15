"Вам не положено". Мать-одиночку лишили пособия на ребенка из-за блога

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Станислава Войцеховская из Краснодара воспитывает шестилетнего сына-аутиста и ведет блог о том, как он развивается. Чтобы немного подзаработать, включила рекламу. За три месяца набралось восемь тысяч рублей. В Пенсионном фонде сочли, что мать-одиночка официально трудоустроилась: лишили ее пособия по уходу за ребенком-инвалидом и потребовали вернуть уже выплаченное. Как помочь родителям в такой ситуации, разбиралось РИА Новости.

Заметки в блоге

Станиславе двадцать девять. Работала на кафедре философии в краснодарском политехе, училась в аспирантуре и готовилась к защите кандидатской. В 2014-м родился сын. "Ребенок в приоритете. Думала, Женя в сад пойдет, займусь научной работой. Но сложилось иначе", — рассказывает она.

В два с половиной года Жене поставили диагноз — "расстройство аутистического спектра". Пенсию по инвалидности и пособие по уходу оформили, когда ему исполнилось четыре. Общая сумма — около 26 тысяч в месяц.

С отцом мальчика Станислава в разводе и на его поддержку не рассчитывает. Деньги тратит в основном на реабилитацию и коррекционные занятия в частных центрах. На счету каждая копейка.

© Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя на природе © Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя на природе

Устроиться на работу она не может, мальчика одного не оставишь. В свободные часы фотографирует — помогает безвозмездно благотворительным фондам.

В конце прошлого года Станислава завела блог на "Яндекс.Дзене". Пишет короткие заметки о ребенке: "Проблемы со сном", "Как пришлось учить сына пить невкусные лекарства", "Первый отдых на природе", "Как установить контакт с маленьким аутистом". Подписчиков у канала немного, около восьмисот.

"В блоге предусмотрена функция: если за неделю пользователи не меньше семи тысяч раз просматривают публикацию до конца, можно подключить монетизацию и получать деньги за размещение рекламы. Что я и сделала в середине февраля. Все просто — у платформы публичная оферта, нужны только персональные данные. Именного договора нет. Монетизация отключается одним нажатием кнопки. За тысячу дочитываний заметки — около 50 рублей", — объясняет Войцеховская.

За три месяца с марта "накапало" чуть больше восьми тысяч. "В мае не пришло пособие по уходу — десять положенных тысяч. Отправилась в ПФР. Говорят: выплату отменили из-за моего трудоустройства. Я не сразу поняла, о чем речь — ведь я круглые сутки с Женей".

Выяснилось, что из налоговой поступила информация о деньгах за рекламу в блоге. Раз теперь есть работа, пособие не полагается. "Сведения о доходах приходят с трехмесячной задержкой — поэтому среагировали не сразу: в марте и апреле начислили "то, что не положено".

© Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя © Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя

С юридической точки зрения к работникам ПФР не придраться — они ссылались на постановление правительства № 397. Там указано: выплата отменяется с появлением доходов. Войцеховская не знала, что учитывают даже поступления с "Яндекс.Дзена".

"Информация о деньгах за рекламу дошла до налоговой — платформа отправляет туда отчисления. Я получила совсем небольшую сумму, на рабочую ставку никак не тянет, — рассказывает Станислава. — ПФР потребовал вернуть пособие за март и апрель. Чтобы возобновить выплаты, нужно предоставить документ о расторжении трудовых отношений. Но поскольку договор не заключали, заявление можно подать в свободной форме. Я отключила монетизацию в июне. Пособие начислят не раньше, чем через три месяца — все из-за задержек".

"Никакие выплаты не покроют затрат"

О сложившейся ситуации мать-одиночка рассказала в соцсетях. Тут же нашлись добровольцы — собрали для Станиславы и Жени больше 160 тысяч рублей.

"Погасила долг перед ПФР, остальное отложила на реабилитацию. Никакие выплаты не покрывают затрат на детей-аутистов. Теперь у нас есть возможность записаться на ABA-терапию — это эффективная методика, основанная на выстраивании поведенческих моделей. По ней работают только в частных центрах, стоимость — 24 тысячи в месяц, — говорит Станислава. — Еще пройдем два курса биоакустической коррекции (применяется для лечения расстройств нервной системы. — Прим. ред.). И продолжим то, что обычно оплачиваем сами: иппотерапия, сенсорная интеграция и прочее. Из бесплатного у нас только дефектолог и психолог. Впервые мой сын получит помощь в необходимом объеме".

© Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя на сеансе биоакустической коррекции © Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя на сеансе биоакустической коррекции

Девушка опубликовала петицию с просьбой не лишать пособия родителей, не имеющих возможности трудоустроиться на полную ставку. Станислава считает необходимым разрешить им подработку с доходом не выше МРОТ. Набралось уже больше 40 тысяч подписей.

В обращении она подчеркивает: так родители смогут оплачивать дополнительные занятия со специалистами: "Чем больше абилитации (лечебные, психологические, педагогические или социальные занятия. — Прим. ред.) получает ребенок-инвалид, тем выше шансы на самостоятельное или сопровождаемое проживание в будущем. Экономически это выгоднее для государства, чем полное финансирование его содержания в ПНИ (психоневрологическом интернате)".

Станислава уверена: нововведение пойдет на пользу и родителям: "У многих высшее образование, желание самореализации. Мы бы сохранили хоть какую-то связь с профессией".

© Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя на занятии по иппотерапии © Фото : из личного архива Станиславы Войцеховской Женя на занятии по иппотерапии

"Это недопустимо"

Войцеховскую поддерживают и другие родители детей-инвалидов. "Я не единственная, кого лишили выплат. Например, одна женщина, детская писательница, получила небольшой гонорар за книгу. Теперь она должна Пенсионному и осталась без пособия. Мужчина из Челябинска, как и я, "попался" на блоге. Но в нашем случае разовые доходы не должны приравниваться к полноценному трудоустройству", — считает Станислава.

Ее мнение разделяют и в Общественной палате. Член ОП и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в ПФР, Госдуму, Совет Федерации и премьер-министру письма с просьбой разрешить родителям детей-инвалидов подработки с оплатой не выше прожиточного минимума.

"Инициативу нужно расширить — она должна касаться всех родителей, которые ухаживают за инвалидами любого возраста, — поясняет Волынец. — История с матерью из Краснодара, которую попросили вернуть деньги в ПФР, конечно, возмутительна. Согласно нынешнему законодательству, любой доход, даже рубль, лишает пособий. Это недопустимо".

Дополнительных бюджетных средств не требуется, подчеркивает Волынец. "Многие родители уходят в серый сектор экономики, чтобы зарабатывать с сохранением пособия, но все их деньги в итоге уходят на лечение. Того, что оплачивает государство, недостаточно".