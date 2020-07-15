Процедура выборов парламента Северной Македонии

В соответствии с Конституцией республики Северная Македония 1991 ), законодательная власть в стране принадлежит Собранию (парламент).

Парламент состоит из 120-140 депутатов , которые избираются на всеобщих, прямых и свободных выборах тайным голосованием сроком на четыре года. В настоящее время парламент состоит из 120 членов.

Ответственной за проведение выборов является Государственная избирательная комиссия (ГИК).

В период выборов территория республики делится на шесть избирательных округов, в каждом из которых избираются 20 депутатов, еще три члена парламента могут быть избраны по пропорциональной системе в избирательном округе, охватывающем Европу, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Азию.

Выборы представителей парламента проводятся в течение последних 90 дней работы действующего состава или в течение 60 дней со дня его роспуска. Срок полномочий депутатов может быть продлен только во время военных действий или чрезвычайных ситуаций. Парламент распускается, если более половины от общего числа его представителей голосуют за роспуск.

Объявление о выборах должно быть сделано не менее чем за 90 дней и не позднее, чем за 70 дней до дня их проведения.

Принимать участие в голосовании и баллотироваться в депутаты могут граждане Северной Македонии, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории избирательного округа.

Граждане с постоянным проживанием в стране и действительным удостоверением личности, временно проживающие за границей, включаются в отдельные списки избирателей.

Кандидаты могут быть выдвинуты зарегистрированными политическими партиями и коалициями, а также группами избирателей внутри страны или за рубежом. Кандидаты, выдвинутые избирателями, должны собрать не менее одной тысячи подписей избирателей, проживающих в соответствующем округе.

Списки кандидатов должны быть опубликованы за 23 дня до дня выборов. При проведении выборов должно соблюдаться минимальное 40% представительство каждого из полов.

Избирательная кампания начинается за 20 дней до дня выборов и заканчивается за 24 часа до дня голосования. При этом агитационные материалы не могут транслироваться в программах для несовершеннолетних или до начала избирательной кампании.

Информационные выпуски во время избирательной кампании подлежат регулированию: 30% новостей должны быть посвящены общенациональным и международным событиям, 30% – правящим партиям, 30% – парламентской оппозиции и 10% – непарламентским партиям и независимым кандидатам.

Избирательная кампания может финансироваться за счет денежных пожертвований физических и юридических лиц. Пожертвования от иностранных, муниципальных,

и анонимных источников, а также из государственных, религиозных и благотворительных организаций запрещены. Партии могут финансировать избирательные кампании из своего бюджета, членских взносов, пожертвований и кредитов, предназначенных для избирательных кампаний.

Расходы на избирательную кампанию ограничены и составляют примерно два евро на одного зарегистрированного избирателя в округе. Кандидаты обязаны зарегистрировать уникальный налоговый номер и открыть выделенный счет транзакции для финансирования кампании. Согласно поправкам к Избирательному кодексу, в 2020 году отчет о финансировании должен быть представлен через 19 дней, а итоговый – через три месяца после выборов. Также должны быть представлены два промежуточных отчета: один в середине кампании, а другой – за день до выборов.

Сторонняя агитация и отчетность о расходах политических партий, поддерживающих независимых кандидатов, не регулируются законом.

Традиционно голосование проводится в день выборов с 7.00 до 19.00. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции время работы избирательных участков продлено до 21.00. Для лиц, находящихся на самоизоляции, предусмотрено голосование на дому. На избирательных участках в день голосования избиратели должны соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску и обязательно дезинфицировать руки.

При входе на избирательный участок каждый человек прислоняет большой палец правой или левой руки к ультрафиолетовой лампе. Это делается для того, чтобы избежать повторного голосования. Большой палец руки избирателя маркируется специальными невидимыми чернилами, увидеть которые возможно только при помощи ультрафиолетовых ламп, расположенных на всех участках. Для получения бюллетеня избиратель предъявляет членам комиссии паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Избиратель заполняет бюллетень в кабине для голосования, а затем помещает в урну.

Избиратель, который вследствие физических недостатков не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе с согласия председателя или другого члена участковой избирательной комиссии воспользоваться помощью другого избирателя, которому он доверяет.

Избиратели, желающие принять участие в выборах за границей, могут обратиться в консульское учреждение республики.

Определение результатов выборов осуществляется с использованием формулы Д'Ондта. После определения общего количества голосов, каждый список делится отдельно на ряд делителей, пока все места не будут распределены в соответствии с избирательным округом. Если при распределении мест в парламенте появляются два одинаковых результата, то мандат присуждается жребием.

В зарубежном избирательном округе, охватывающем Европу, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Азию, число избранных депутатов обусловлено порогом, связанным с результатами предыдущих выборов.

Избранный парламент выбирает председателя Собрания и одного или более вице-председателей. Срок действия мандата отсчитывается от учредительного собрания парламента, которое должно быть проведено не позднее, чем через 20 дней после проведения выборов.