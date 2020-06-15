Выборы в парламент Северной Македонии пройдут 15 июля

"Чтобы не мучить народ, мы согласились в том, чтобы 15 июля стало датой выборов. Сегодня я повторно разговаривал с (лидером ВМРО-ДПМНЕ Христианом) Мицкоски и он мне подтвердил, что согласен участвовать в выборах 15 июля. Выборы пройдут в среду, которая будет нерабочим днем", - заявил Заев на брифинге, трансляция велась в Facebook.