https://ria.ru/20200615/1572958454.html
Выборы в парламент Северной Македонии пройдут 15 июля
2020-06-15T16:51
2020-06-15T16:51
стево пендаровски
зоран заев
северная македония
в мире
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стево пендаровски, зоран заев, северная македония, в мире
БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости.
Выборы в парламент Северной Македонии
состоятся 15 июля, заявил после переговоров с оппозицией глава правящего Социал-Демократического союза и экс-премьер Зоран Заев
.
Президент страны Стево Пендаровски
в минувшую субботу не продлил действие чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за COVID-19. Тем самым были созданы условия для проведения перенесенных в апреле парламентских выборов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ настаивала, что голосование должно состояться как можно позднее.
"Чтобы не мучить народ, мы согласились в том, чтобы 15 июля стало датой выборов. Сегодня я повторно разговаривал с (лидером ВМРО-ДПМНЕ Христианом) Мицкоски и он мне подтвердил, что согласен участвовать в выборах 15 июля. Выборы пройдут в среду, которая будет нерабочим днем", - заявил Заев на брифинге, трансляция велась в Facebook.
Договор крупнейших партий должен формально утвердить глава государства, официально назначив дату волеизъявления.