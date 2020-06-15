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Выборы в парламент Северной Македонии пройдут 15 июля
2020-06-15T16:51
стево пендаровски
зоран заев
северная македония
в мире
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стево пендаровски, зоран заев, северная македония, в мире

Выборы в парламент Северной Македонии пройдут 15 июля

16:51 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Скопье в Македонии
Город Скопье в Македонии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Город Скопье в Македонии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Выборы в парламент Северной Македонии состоятся 15 июля, заявил после переговоров с оппозицией глава правящего Социал-Демократического союза и экс-премьер Зоран Заев.
Президент страны Стево Пендаровски в минувшую субботу не продлил действие чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за COVID-19. Тем самым были созданы условия для проведения перенесенных в апреле парламентских выборов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ настаивала, что голосование должно состояться как можно позднее.
"Чтобы не мучить народ, мы согласились в том, чтобы 15 июля стало датой выборов. Сегодня я повторно разговаривал с (лидером ВМРО-ДПМНЕ Христианом) Мицкоски и он мне подтвердил, что согласен участвовать в выборах 15 июля. Выборы пройдут в среду, которая будет нерабочим днем", - заявил Заев на брифинге, трансляция велась в Facebook.
Договор крупнейших партий должен формально утвердить глава государства, официально назначив дату волеизъявления.
Премьер Северной Македонии Зоран Заев
6 июня, 03:22
Правящая партия Северной Македонии отвергла идею о премьере-албанце
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Стево ПендаровскиЗоран ЗаевСеверная МакедонияВ мире
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