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В Ереване сообщили, что азербайджанские ВС применили РСЗО "Град"
Азербайджанские вооруженные силы применили против Армении реактивные системы залпового огня "Град", заявил во вторник представитель армянского министерства... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-15T00:49
арцрун ованнисян
азербайджан
армения
грузия
безопасность
в мире
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арцрун ованнисян, азербайджан, армения, грузия, безопасность, в мире

В Ереване сообщили, что азербайджанские ВС применили РСЗО "Град"

22:55 14.07.2020 (обновлено: 00:49 15.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРеактивные системы залпового огня "Град" (РСЗО)
Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Реактивные системы залпового огня "Град" (РСЗО). Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Азербайджанские вооруженные силы применили против Армении реактивные системы залпового огня "Град", заявил во вторник представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.
"Танки - не самое тяжелое вооружение, которое применялось (Азербайджаном). Если использовались гаубицы, РСЗО "Град", то танк - не самое крупное использованное вооружение. Да, "Град" применялся", - сказал Ованнисян журналистам.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Армянский военнослужащий
Вчера, 20:12
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Арцрун ОваннисянАзербайджанАрменияГрузияБезопасностьВ мире
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