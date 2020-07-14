В Ереване сообщили, что азербайджанские ВС применили РСЗО "Град"

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Азербайджанские вооруженные силы применили против Армении реактивные системы залпового огня "Град", заявил во вторник представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.
"Танки - не самое тяжелое вооружение, которое применялось (Азербайджаном). Если использовались гаубицы, РСЗО "Град", то танк - не самое крупное использованное вооружение. Да, "Град" применялся", - сказал Ованнисян журналистам.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.