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В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о подавлении огневой точки украинских силовиков, обстрелявшей окраины... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:27
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков

22:27 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о подавлении огневой точки украинских силовиков, обстрелявшей окраины Донецка.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики обстреляли из зенитной установки и гранатомётов населенный пункт Александровка на окраине Донецка, в результате чего ранения получили два человека.
"Адекватными действиями из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери противника составили: один убит, двое раненых", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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