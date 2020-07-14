https://ria.ru/20200714/1574359051.html
В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о подавлении огневой точки украинских силовиков, обстрелявшей окраины... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:27
2020-07-14T22:27
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (донецкая область)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571922370_0:34:1998:1158_1400x0_80_0_0_53917898735950ce4eff91b0039df100.jpg
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571922370_0:34:1998:1158_1400x0_80_0_0_53917898735950ce4eff91b0039df100.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571922370_121:0:1937:1362_1400x0_80_0_0_a2b255b4861cc677a8d3b5bb9e4a857f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571922370_348:0:1710:1362_1400x0_80_0_0_bef23b07f7fbc434b1be6ffbd3fe1a39.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире