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Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси
Итальянские власти вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода парижского концертного зала "Батаклан". РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:19
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абруццо, бэнкси, франция, рим, италия, в мире

Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси

22:19 14.07.2020
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© AP Photo / Andrea RosaПохищенная работа британского художника Бэнкси, посвященная жертвам террористической атаки в клубе Bataclan в Париже, которую нашли итальянские полицейские
Похищенная работа британского художника Бэнкси, посвященная жертвам террористической атаки в клубе Bataclan в Париже, которую нашли итальянские полицейские
© AP Photo / Andrea Rosa
РИМ, 14 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода парижского концертного зала "Батаклан".
Работу Бэнкси в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года украли в январе 2019 года. Она была найдена карабинерами в июне в сельском доме в итальянской области Абруццо.
Церемония передачи рисунка состоялась в здании французского посольства в Риме.
"Это произведение имеет высокую художественную ценность, она стала свидетелем бойни, но через эту запасную дверь спаслись множество людей. Кроме того, она свидетельствует о блестящем сотрудничестве между Францией и Италией", - заявил посол Франции Кристиан Массе, слова которого приводит газета la Repubblica.
Рисунок, изображающий силуэт скорбящей девушки, появился на двери "Батаклана" летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил в своем Instagram.
После обнаружения карабинеры сообщили, что граффити осталось неповрежденным. Согласно воссозданной картине инцидента, неизвестные вырезали фрагмент двери "Батаклана" при помощи болгарок, а затем скрылись на грузовике.
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