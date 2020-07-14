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Полиция расследует конфликт со съемочной группой в Харькове
Украинские правоохранители начали расследование конфликта с участием съемочной группы в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба областного управления... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:48
ситуация на украине
харьков
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, харьков, в мире

Полиция расследует конфликт со съемочной группой в Харькове

21:48 14.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители начали расследование конфликта с участием съемочной группы в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции.
"Четырнадцатого июля в 11.00 (совпадает с мск) в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что в переулке Тбилисском происходит конфликт. Полицейские установили, что между представителями одного из телеканалов и местным жителем возникла ссора, во время которой оператор съемочной группы обнаружил отсутствие штатива для видеокамеры … Журналисты написали заявление о том, что человек нецензурно выражался в их сторону и угрожал физической расправой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Анатолий Шарий
13 июля, 13:46
Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом члена его партии в Харькове
Полиция открыла уголовное дело по статьям о краже и препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
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Ситуация на УкраинеХарьковВ мире
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