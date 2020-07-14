Полиция расследует конфликт со съемочной группой в Харькове

"Четырнадцатого июля в 11.00 (совпадает с мск) в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что в переулке Тбилисском происходит конфликт. Полицейские установили, что между представителями одного из телеканалов и местным жителем возникла ссора, во время которой оператор съемочной группы обнаружил отсутствие штатива для видеокамеры … Журналисты написали заявление о том, что человек нецензурно выражался в их сторону и угрожал физической расправой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.