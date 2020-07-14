Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574358002.html
Число больных COVID-19 в Таджикистане увеличилось на 48 человек
В Таджикистане на вечер вторника зарегистрировано 48 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1400x0_80_0_0_c4414fd006226cea87907328df0e5bcd.jpg
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1400x0_80_0_0_c4414fd006226cea87907328df0e5bcd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_f2910343791cb31f7ade913200313011.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_794:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_be2961b6ee2d1c5e1d1be137fdb65b99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, в мире

Число больных COVID-19 в Таджикистане увеличилось на 48 человек

21:25 14.07.2020
300
© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
ДУШАНБЕ, 14 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер вторника зарегистрировано 48 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер вторника число больных коронавирусом достигло 6643 человека, увеличившись за сутки на 48", - сказал собеседник агентства. По его словам, от этой болезни до сих пор в стране вылечились 5332 человека или 80,2% всех инфицированных, скончались 55 человек.
"Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 178 человек, были выписаны после излечения 54", — добавили в Минздраве.

Все новости Таджикистана читайте на сайте Sputnik Таджикистан >>

Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 1979
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,9 миллиона
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР
Лесной пожар в Бурятии
В УПЦ собирают средства для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине
Автомобиль полиции
Полиция расследует конфликт со съемочной группой в Харькове
Такси у здания аэропорта в Симферополе
В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для иностранцев
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина города Саратов
Саратовская область отложила переход ко второму этапу снятия ограничений
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ)
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Латакии
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В УПЦ заявили об ущемлении прав верующих во Львовской области
Лесные пожары на Камчатке
В Югре ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров
Занятие йогой
В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции впервые за месяц меньше тысячи человек заболели COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Лента новостейМолния