https://ria.ru/20200714/1574358002.html
Число больных COVID-19 в Таджикистане увеличилось на 48 человек
В Таджикистане на вечер вторника зарегистрировано 48 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:25
2020-07-14T21:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
таджикистан
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, в мире