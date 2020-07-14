Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии

"Наш президент провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры обменялись мнениями о ситуации в Ливии, обсудили региональные проблемы и вопросы двусторонних отношений. Стороны договорились о более тесном сотрудничестве с целью достижения товарооборота в 100 миллиардов долларов, а также обеспечения стабильности в Ливии", - говорится в сообщении.