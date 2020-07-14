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Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ливии, а также двусторонние отношения, сообщила администрация президента... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:09
дональд трамп
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в мире
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353
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дональд трамп, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии

21:04 14.07.2020 (обновлено: 21:09 14.07.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
АНКАРА, 14 июл – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ливии, а также двусторонние отношения, сообщила администрация президента Турции во вторник.
"Наш президент провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры обменялись мнениями о ситуации в Ливии, обсудили региональные проблемы и вопросы двусторонних отношений. Стороны договорились о более тесном сотрудничестве с целью достижения товарооборота в 100 миллиардов долларов, а также обеспечения стабильности в Ливии", - говорится в сообщении.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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