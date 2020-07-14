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В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи
Фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк смогут возобновить работу в Самарской области с 15 июля, сообщает во вторник региональный оперштаб по борьбе с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, самарская область, общество

В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи

21:02 14.07.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoЗанятие йогой
Занятие йогой
© Depositphotos / VitalikRadko
САМАРА, 14 июл - РИА Новости. Фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк смогут возобновить работу в Самарской области с 15 июля, сообщает во вторник региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
"В Самарской области разрешили работу фитнес-центров, но только при условии их заполнения не более чем на 20% от единовременной пропускной способности", - говорится в сообщении.
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Кроме того, согласно постановлению губернатора Самарской области, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в регионе разрешается возобновить работу частным баням, бассейнам, государственным и муниципальным музеям, а также зоопарку. Документ вступает в силу с 15 июля.
В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры. С 1 июля власти Самарской области разрешили открыться кафе и ресторанам, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, возобновили работу турбазы и базы отдыха.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 6019 случаев заражения коронавирусом, 3666 человек выздоровели, 66 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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