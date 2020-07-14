В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи

"В Самарской области разрешили работу фитнес-центров, но только при условии их заполнения не более чем на 20% от единовременной пропускной способности", - говорится в сообщении.

В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры. С 1 июля власти Самарской области разрешили открыться кафе и ресторанам, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, возобновили работу турбазы и базы отдыха.