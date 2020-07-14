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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее за сутки зафиксировали 33 случая заражения коронавирусом
Южная Корея зарегистрировала 33 новых случая COVID-19 за сутки, большинство из них завезены из-за границы, общее число инфицированных выросло до 13 512,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
здоровье - общество
южная корея
кванджу
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353
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коронавирус covid-19, кенгидо, здоровье - общество, южная корея, кванджу, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 33 случая заражения коронавирусом

20:38 14.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 14 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 33 новых случая COVID-19 за сутки, большинство из них завезены из-за границы, общее число инфицированных выросло до 13 512, выздоровели уже 12 282, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала лета в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в пределах 30-70 человек.
По данным KCDC, 14 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 19 - завозные. Девять случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, ещё семь в Сеуле, остальные по всей стране. Двенадцать зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 78 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 204, что составляет 90,9%. Число жертв достигло 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,42 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 189 случаев – завозные из-за границы, из них 70,5% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 863 зараженных. С продажами "от двери до двери" в городе Кванджу связан уже 141 случай коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЗдоровье - ОбществоЮжная КореяКванджуВ мире
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