В Южной Корее за сутки зафиксировали 33 случая заражения коронавирусом

С начала лета в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в пределах 30-70 человек.