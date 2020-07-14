https://ria.ru/20200714/1574355684.html
Эрдоган назвал изменение статуса Айя-Софии исправлением ошибки
Турецкие власти исправили допущенную в 1934 году историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии (Айя-Софии) с музея на мечеть, заявил президент Турции... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:08
2020-07-14T20:08
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
юнеско
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европа
реджеп тайип эрдоган
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация вокруг собора святой софии, юнеско, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, в мире
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости.
Турецкие власти исправили допущенную в 1934 году историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии (Айя-Софии) с музея на мечеть, заявил президент Турции
Тайип Эрдоган.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
"Мы исполнили волю 83 миллионов наших граждан. В 1934 году кто превратил ее в музей? А сейчас мы исправляем эту ошибку. Это наше суверенное право", - сказал Эрдоган журналистам.
Он отметил, что Айя-София превращена в мечеть не из церкви, а из музея.
"При Фатихе (султане Мехмеде II Завоевателе) она была принята в разрушенном виде и затем превращена нами в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, расширяли, делали ещe красивее. Пусть никто не волнуется, мы продолжим сохранять Айя-Софию как сокровище, ее культурную ценность", - сказал президент Турции.
Он добавил, что турецкие власти проводят реставрацию церквей и синагог. "У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий - наоборот, есть уважение. У нас в 4-5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе
для мусульман", - заявил Эрдоган.
Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
.