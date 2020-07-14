Эрдоган назвал изменение статуса Айя-Софии исправлением ошибки

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Турецкие власти исправили допущенную в 1934 году историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии (Айя-Софии) с музея на мечеть, заявил президент Турецкие власти исправили допущенную в 1934 году историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии (Айя-Софии) с музея на мечеть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

"Мы исполнили волю 83 миллионов наших граждан. В 1934 году кто превратил ее в музей? А сейчас мы исправляем эту ошибку. Это наше суверенное право", - сказал Эрдоган журналистам.

Он отметил, что Айя-София превращена в мечеть не из церкви, а из музея.

"При Фатихе (султане Мехмеде II Завоевателе) она была принята в разрушенном виде и затем превращена нами в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, расширяли, делали ещe красивее. Пусть никто не волнуется, мы продолжим сохранять Айя-Софию как сокровище, ее культурную ценность", - сказал президент Турции.

Он добавил, что турецкие власти проводят реставрацию церквей и синагог. "У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий - наоборот, есть уважение. У нас в 4-5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман", - заявил Эрдоган.