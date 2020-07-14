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Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о реформе правил усыновления и системы опеки над детьми, сообщается в пресс-релизе. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:22
максим кавджарадзе
елена мизулина
совет федерации рф
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елена афанасьева
общество
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Интересно, а дизлайки данной новости ставят работники опеки и сменившие пол, или как?!
83
А почему сменившим пол детей нельзя? Если пол менялся не просто так, ради интереса, а по медицинским показаниям, то как это мешает растить ребенка?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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максим кавджарадзе, елена мизулина, совет федерации рф, госдума рф, елена афанасьева, общество

Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления

19:55 14.07.2020 (обновлено: 20:22 14.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняКандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о реформе правил усыновления и системы опеки над детьми, сообщается в пресс-релизе.
Авторы документа — руководитель временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.
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Так, при вступлении документа в силу принудительно разлучить ребенка с родителями можно будет только на основании судебного решения о лишении их родительских прав "либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок".
Также предусматривается приоритетное право семей родственников на усыновление.
Помимо этого, сенаторы предлагают ввести требование обязательного совместного усыновления братьев и сестер.
Органы опеки смогут отступить от этого правила, если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья.
При этом усыновленные будут иметь право общаться со своими братьями и сестрами и знать, где они живут.
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Власти будут обязаны учитывать мнение ребенка десяти лет и старше при принятии решения о его передаче под временную опеку, например, в случае задержания родителя или его экстренной госпитализации без сознания.
"В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей, и только при отсутствии такой возможности — в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребенка родителям по первому их требованию", — указывают авторы документа.
Также в случаях, когда родители по уважительной причине не могут выполнять свои обязанности, например из-за болезни или длительной командировки, они смогут назначить ребенку любого опекуна, им нельзя будет в этом отказать.
Помимо этого, сотрудники органов опеки не смогут входить в жилье для проверки условий проживания ребенка без согласия жильцов.
Кроме того, законопроект запрещает возвращать детей в детский дом через три года после усыновления.
Также, усыновлять детей нельзя будет лицам, сменившим пол.
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Максим КавджарадзеЕлена МизулинаСовет Федерации РФГосдума РФЕлена АфанасьеваОбщество
Популярные комментарии
Интересно, а дизлайки данной новости ставят работники опеки и сменившие пол, или как?!
14 июля, 20:09
Ода Ивановна
591010013
А почему сменившим пол детей нельзя? Если пол менялся не просто так, ради интереса, а по медицинским показаниям, то как это мешает растить ребенка?
14 июля, 20:53
Mihail Fomin
117001940
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