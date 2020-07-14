Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления

Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о реформе правил усыновления и системы опеки над детьми, сообщается в пресс-релизе.

Так, при вступлении документа в силу принудительно разлучить ребенка с родителями можно будет только на основании судебного решения о лишении их родительских прав "либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок".

Также предусматривается приоритетное право семей родственников на усыновление.

Помимо этого, сенаторы предлагают ввести требование обязательного совместного усыновления братьев и сестер.

Органы опеки смогут отступить от этого правила, если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья.

При этом усыновленные будут иметь право общаться со своими братьями и сестрами и знать, где они живут.

Власти будут обязаны учитывать мнение ребенка десяти лет и старше при принятии решения о его передаче под временную опеку, например, в случае задержания родителя или его экстренной госпитализации без сознания.

"В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей, и только при отсутствии такой возможности — в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребенка родителям по первому их требованию", — указывают авторы документа.

Также в случаях, когда родители по уважительной причине не могут выполнять свои обязанности, например из-за болезни или длительной командировки, они смогут назначить ребенку любого опекуна, им нельзя будет в этом отказать.

Помимо этого, сотрудники органов опеки не смогут входить в жилье для проверки условий проживания ребенка без согласия жильцов.

Кроме того, законопроект запрещает возвращать детей в детский дом через три года после усыновления.