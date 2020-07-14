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Минздрав получил запрос "Вектора" на испытания вакцины от COVID-19
Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:51
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Минздрав получил запрос "Вектора" на испытания вакцины от COVID-19

19:45 14.07.2020 (обновлено: 20:51 14.07.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Заявление на выдачу разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения от центра "Вектор" поступило в Минздрав России 14 июля 2020 года. В настоящее время документы находятся на рассмотрении", - сообщили в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее генеральный директор центра " Вектор " Ринат Максютов заявлял, что исследование вакцины от коронавирусной инфекции на людях в центре "Вектор" планируется начать 15 июля, а добровольцы уже отобраны.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА. Появление их вакцин ожидается в этом году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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