Минздрав получил запрос "Вектора" на испытания вакцины от COVID-19

"Заявление на выдачу разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения от центра "Вектор" поступило в Минздрав России 14 июля 2020 года. В настоящее время документы находятся на рассмотрении", - сообщили в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.