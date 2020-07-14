В России хотят запретить отказывать родным в опеке из-за антисанитарии

"Законопроект запрещает органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам по мотивам: отсутствия у них достаточного уровня дохода; несоответствия занимаемого ими жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам; наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка", - говорится в пресс-релизе.