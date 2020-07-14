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В России хотят запретить отказывать родным в опеке из-за антисанитарии
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам из-за их низких доходов или... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:36
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россия, совет федерации рф, госдума рф, общество

В России хотят запретить отказывать родным в опеке из-за антисанитарии

19:36 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам из-за их низких доходов или несоответствия жилья санитарным нормам.
Авторами законопроекта стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
"Законопроект запрещает органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам по мотивам: отсутствия у них достаточного уровня дохода; несоответствия занимаемого ими жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам; наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка", - говорится в пресс-релизе.
Внесённый в Госдуму пакет содержит поправки в 10 законов. В частности, уточняются положения закона об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях сокращения случаев вмешательства в семьи, в том числе ограничивается перечень и уточняются основания для признания детей находящимися в социально опасном положении.
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
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