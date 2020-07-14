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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574353956.html
Чечню временно закрыли для туристов
Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-15T01:57
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, чеченская республика (чечня), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Чечню временно закрыли для туристов

19:33 14.07.2020 (обновлено: 01:57 15.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл – РИА Новости. Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Он подчеркнул, что открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости и выразил надежду на "понимание и поддержку".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 14:41Распространение нового коронавируса
Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
По его словам, в республике удаётся держать ситуацию под контролем, минимизировать риски и обеспечивать безопасность граждан.
Ранее Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную изоляцию для прибывающих в РФ с 15 июля, им необходимо иметь документ с отрицательным тестом на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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