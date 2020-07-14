В России предложили изменить правила изъятия детей у родителей

"Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок", - говорится в пресс-релизе.