https://ria.ru/20200714/1574353922.html
В России предложили изменить правила изъятия детей у родителей
В Госдуму внесён законопроект, разрешающий принудительно разлучать ребёнка с родителями только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:29
2020-07-14T19:29
максим кавджарадзе
елена мизулина
совет федерации рф
госдума рф
елена афанасьева
общество
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4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим кавджарадзе, елена мизулина, совет федерации рф, госдума рф, елена афанасьева, общество