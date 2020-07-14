Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574353612.html
Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна
Родители, которые из-за болезни или длительной командировки не смогут исполнять родительские обязанности, назначают любого опекуна ребенку, органы опеки не... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:21
максим кавджарадзе
елена мизулина
совет федерации рф
госдума рф
елена афанасьева
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153066/81/1530668147_0:181:2000:1306_1400x0_80_0_0_98f5bd3a299777178765425d26ebba62.jpg
https://ria.ru/20200714/1574352111.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153066/81/1530668147_0:181:2000:1306_1400x0_80_0_0_98f5bd3a299777178765425d26ebba62.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153066/81/1530668147_114:0:1891:1333_1400x0_80_0_0_cc73266fd99030a2f622ea953623ad04.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153066/81/1530668147_336:0:1669:1333_1400x0_80_0_0_46048d54bf86d69ab6c516328bf80992.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим кавджарадзе, елена мизулина, совет федерации рф, госдума рф, елена афанасьева, общество

Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна

19:21 14.07.2020
178
© Depositphotos / photography33Чемодан
Чемодан
© Depositphotos / photography33
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Родители, которые из-за болезни или длительной командировки не смогут исполнять родительские обязанности, назначают любого опекуна ребенку, органы опеки не смогут отказать в назначении, следует из внесённого в Госдуму законопроекта.
Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
"Законопроект обеспечивает возможность оформления опеки и попечительства по заявлению родителей в случаях, когда родители по уважительным причинам не могут осуществлять свои родительские права (длительная командировка, длительная болезнь, связанная с необходимостью пребывать в стационаре и тому подобное). Орган опеки не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители", - говорится в пресс-релизе.
Ребенок с фигуркой семьи в руках
Вчера, 18:50
Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке
801001
Обсудить 0
Максим КавджарадзеЕлена МизулинаСовет Федерации РФГосдума РФЕлена АфанасьеваОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед хочет запретить органам опеки входить в дома без согласия жильцов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед предложил давать родственникам приоритетное право при усыновлении
Ребенок
В России могут запретить возвращать в детдом ребенка через три года
Ребенок с фигуркой семьи в руках
Совфед предложил разрешить только совместное усыновление братьев и сестер
Банкомат
В России сравнили зарплаты мужчин и женщин
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Малайзии заявили, что все последние случаи COVID-19 в стране "ввозные"
Ребенок
В России хотят запретить отказывать родным в опеке из-за антисанитарии
Ребенок с фигуркой семьи в руках
В России предложили изменить правила изъятия детей у родителей
Мальдивы
Мальдивы откроются для туристов с 15 июля
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Чечню временно закрыли для туристов
43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
Часть японской ракеты взорвалась на орбите, сообщили в США
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Совбез ООН начал поэтапный переход на очное проведение заседаний
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Богдана Осипова
Осужденная в США Осипова попросила отправить ее под домашний арест
Ребенок с фигуркой семьи в руках
Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
Лента новостейМолния