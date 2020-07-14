Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Родители, которые из-за болезни или длительной командировки не смогут исполнять родительские обязанности, назначают любого опекуна ребенку, органы опеки не смогут отказать в назначении, следует из внесённого в Госдуму законопроекта.
Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
"Законопроект обеспечивает возможность оформления опеки и попечительства по заявлению родителей в случаях, когда родители по уважительным причинам не могут осуществлять свои родительские права (длительная командировка, длительная болезнь, связанная с необходимостью пребывать в стационаре и тому подобное). Орган опеки не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители", - говорится в пресс-релизе.