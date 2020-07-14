Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна

"Законопроект обеспечивает возможность оформления опеки и попечительства по заявлению родителей в случаях, когда родители по уважительным причинам не могут осуществлять свои родительские права (длительная командировка, длительная болезнь, связанная с необходимостью пребывать в стационаре и тому подобное). Орган опеки не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители", - говорится в пресс-релизе.