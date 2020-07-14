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В России могут запретить возвращать в детдом ребенка через три года
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:19
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353
60
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россия, совет федерации рф, госдума рф, общество

В России могут запретить возвращать в детдом ребенка через три года

19:19 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления.
"Законопроект исключает возможность отмены усыновления по истечении 3 лет с момента усыновления", - говорится в пояснительной записке.
Авторами законопроекта стала руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
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