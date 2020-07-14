https://ria.ru/20200714/1574353526.html
В России могут запретить возвращать в детдом ребенка через три года
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:19
2020-07-14T19:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, госдума рф, общество