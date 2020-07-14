Азербайджан заявил об обстреле населенных пунктов на границе с Арменией

БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле населенных пунктов в Товузском районе на границе с Арменией.
"Сегодня в 19.30 (18.30 мск) вооруженные силы Армении возобновили интенсивный огонь по населенным пунктам Товузского района и позициям наших подразделений из крупнокалиберного оружия и артиллерии", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила ранее о гибели четырех офицеров и не менее восьми раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.