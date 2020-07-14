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Азербайджан заявил об обстреле населенных пунктов на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле населенных пунктов в Товузском районе на границе с Арменией. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:14
вагиф даргяхлы
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вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

Азербайджан заявил об обстреле населенных пунктов на границе с Арменией

19:14 14.07.2020
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© РИА Новости / Ильхам МустафаПоследствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
© РИА Новости / Ильхам Мустафа
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле населенных пунктов в Товузском районе на границе с Арменией.
"Сегодня в 19.30 (18.30 мск) вооруженные силы Армении возобновили интенсивный огонь по населенным пунктам Товузского района и позициям наших подразделений из крупнокалиберного оружия и артиллерии", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила ранее о гибели четырех офицеров и не менее восьми раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Вагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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