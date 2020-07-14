Совфед предложил разрешить только совместное усыновление братьев и сестер

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сенаторы внесли в Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, вводящий обязательное требование совместного усыновления братьев и сестер.

"Законопроектом жестко вводится и гарантируется совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Передача братьев и сестер под опеку (попечительство) разным лицам не допускается", - говорится в пресс-релизе.

Предусматривается, что орган опеки и попечительства может отступить от этого положения, только если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка под опеку отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам.

"При вынесении такого решения орган опеки и попечительства обязан учитывать заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе: осведомлены ли дети о своем родстве; проживают совместно или нет; находятся в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, или проживают в семье", - подчеркивается в документе.