https://ria.ru/20200714/1574353177.html
Совфед предложил разрешить только совместное усыновление братьев и сестер
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, вводящий обязательное требование совместного усыновления братьев и сестер. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:14
2020-07-14T19:18
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РИА Новости
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совет федерации рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Сенаторы внесли в Госдуму
законопроект, вводящий обязательное требование совместного усыновления братьев и сестер.
Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации
по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина
, а также сенаторы Елена Афанасьева
, Александр Башкин
, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе
, Людмила Нарусова
.
"Законопроектом жестко вводится и гарантируется совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Передача братьев и сестер под опеку (попечительство) разным лицам не допускается", - говорится в пресс-релизе.
Предусматривается, что орган опеки и попечительства может отступить от этого положения, только если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка под опеку отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам.
"При вынесении такого решения орган опеки и попечительства обязан учитывать заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе: осведомлены ли дети о своем родстве; проживают совместно или нет; находятся в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, или проживают в семье", - подчеркивается в документе.
При этом дети имеют право знать о месте жительства своих братьев и сестер и общаться с ними.