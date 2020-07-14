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Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:19
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200712/1574227978.html
https://ria.ru/20200711/1574219179.html
Ждём 12 лет плюс всякие плюшки за попытки дать взятку и т.д.
95
А мне вот интересно какую взятку он готов был предложить чтобы его отпустили. Просто хочется узнать в какую сумму наш креативный класс жизнь человека оценивает.
95
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, москва, происшествия

Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу

19:08 14.07.2020 (обновлено: 21:19 14.07.2020)
24807
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
"Я получил все материалы в субботу, пять томов и несколько часов видео. Сегодня по просьбе журналистов начал смотреть и нашел там эти материалы. Видеоматериалы приобщены к делу", — приводит слова адвоката потерпевших Александра Добровинского "Звезда".
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
12 июля, 08:29
Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" продемонстрировали видеозапись, на которой Ефремов обращается к приехавшему на место аварии полицейскому: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги". Защита артиста назвала это видео фейком.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов находился в машине не один.
Адвокат Александр Добровинский
11 июля, 18:42
Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 миллионов рублей к Ефремову
3871566624
Обсудить 43
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ждём 12 лет плюс всякие плюшки за попытки дать взятку и т.д.
14 июля, 19:12
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
8622104
А мне вот интересно какую взятку он готов был предложить чтобы его отпустили. Просто хочется узнать в какую сумму наш креативный класс жизнь человека оценивает.
14 июля, 20:52
СССергей Смирнов
8300336
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