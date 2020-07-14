Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
"Я получил все материалы в субботу, пять томов и несколько часов видео. Сегодня по просьбе журналистов начал смотреть и нашел там эти материалы. Видеоматериалы приобщены к делу", — приводит слова адвоката потерпевших Александра Добровинского "Звезда".
12 июля, 08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" продемонстрировали видеозапись, на которой Ефремов обращается к приехавшему на место аварии полицейскому: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги". Защита артиста назвала это видео фейком.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов находился в машине не один.