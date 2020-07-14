Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу

Ранее в эфире телеканала "Россия 1" продемонстрировали видеозапись, на которой Ефремов обращается к приехавшему на место аварии полицейскому: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги". Защита артиста назвала это видео фейком.