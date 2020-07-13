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"Я вам заплачу": разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео
В эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:44
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200712/1574227978.html
https://ria.ru/20200711/1574214982.html
Всё конечно нехорошо, то что сделал Ефремов. Тем не менее создается впечатление беззакония. Суд ещё не состоялся. Откуда в СМИ видео с нагрудной камеры сотрудника ГИБДД? В России похоже МВД существует для того чтобы сливать в СМИ конфиденциальную информацию о гражданах, а медицинские учреждения для раскрытия врачебной тайны. При этом журналисты даже гордятся выливая все это на экраны, не неся никакой ответственности. Эни же свободная пресса и могут заплатить за информацию и не раскрывать источник информации. Ну прямо как в США. Где же презумпция невиновности, врачебная тайна, неразглашение тайны следствия
75
Устал объяснять,что будет на суде. Ну,еще раз. Видели, как джип Е. просто пошел прямо там, где надо было чуть руль довернуть вправо? Вот на этом основании Пашаев скажет, что Е. кратковременно отключился, потерял сознание и, стало быть, НЕ УПРАВЛЯЛ машиной. А значит, и нет вины. Ну, бывают же обмороки за рулем? Тогда говорят о нечастном случае и всё. А знать заранее, что такая доза алкоголя приведет к обмороку никто не мог. Вот вам и полное оправдание за отсутствием вины. Лишат прав за пьянку, оштрафуют и гуляй. Вот такой ПЛАН. Надеюсь, как и большинство тут,что что-то "пойдет у Пашаева не так".
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москва
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:0:2478:1394_1400x0_80_0_0_75c93cdd7f22e6893ef9f8442e8c8ada.jpg
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

"Я вам заплачу": разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео

22:01 13.07.2020 (обновлено: 23:44 13.07.2020)
26708
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому.
Кадры сняты сразу после смертельной аварии на Садовом кольце.
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
12 июля, 08:29
Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", — заявляет артист на записи (с 43:19).
Также в эфире продемонстрировали видео с медосвидетельствования Ефремова, на котором он показывает средний палец во время процедуры.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов находился в машине не один.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
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Обсудить 37
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Всё конечно нехорошо, то что сделал Ефремов. Тем не менее создается впечатление беззакония. Суд ещё не состоялся. Откуда в СМИ видео с нагрудной камеры сотрудника ГИБДД? В России похоже МВД существует для того чтобы сливать в СМИ конфиденциальную информацию о гражданах, а медицинские учреждения для раскрытия врачебной тайны. При этом журналисты даже гордятся выливая все это на экраны, не неся никакой ответственности. Эни же свободная пресса и могут заплатить за информацию и не раскрывать источник информации. Ну прямо как в США. Где же презумпция невиновности, врачебная тайна, неразглашение тайны следствия
13 июля, 22:34
Eugene Zaboy
20122347
Устал объяснять,что будет на суде. Ну,еще раз. Видели, как джип Е. просто пошел прямо там, где надо было чуть руль довернуть вправо? Вот на этом основании Пашаев скажет, что Е. кратковременно отключился, потерял сознание и, стало быть, НЕ УПРАВЛЯЛ машиной. А значит, и нет вины. Ну, бывают же обмороки за рулем? Тогда говорят о нечастном случае и всё. А знать заранее, что такая доза алкоголя приведет к обмороку никто не мог. Вот вам и полное оправдание за отсутствием вины. Лишат прав за пьянку, оштрафуют и гуляй. Вот такой ПЛАН. Надеюсь, как и большинство тут,что что-то "пойдет у Пашаева не так".
13 июля, 22:12
Von Stirliz
33163317
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