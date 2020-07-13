https://ria.ru/20200713/1574304324.html
"Я вам заплачу": разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео
В эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:01
2020-07-13T23:44
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:0:2478:1394_1400x0_80_0_0_75c93cdd7f22e6893ef9f8442e8c8ada.jpg
https://ria.ru/20200712/1574227978.html
https://ria.ru/20200711/1574214982.html
Eugene Zaboy
Всё конечно нехорошо, то что сделал Ефремов. Тем не менее создается впечатление беззакония. Суд ещё не состоялся. Откуда в СМИ видео с нагрудной камеры сотрудника ГИБДД? В России похоже МВД существует для того чтобы сливать в СМИ конфиденциальную информацию о гражданах, а медицинские учреждения для раскрытия врачебной тайны. При этом журналисты даже гордятся выливая все это на экраны, не неся никакой ответственности. Эни же свободная пресса и могут заплатить за информацию и не раскрывать источник информации. Ну прямо как в США. Где же презумпция невиновности, врачебная тайна, неразглашение тайны следствия
75
Von Stirliz
Устал объяснять,что будет на суде. Ну,еще раз. Видели, как джип Е. просто пошел прямо там, где надо было чуть руль довернуть вправо? Вот на этом основании Пашаев скажет, что Е. кратковременно отключился, потерял сознание и, стало быть, НЕ УПРАВЛЯЛ машиной. А значит, и нет вины. Ну, бывают же обмороки за рулем? Тогда говорят о нечастном случае и всё. А знать заранее, что такая доза алкоголя приведет к обмороку никто не мог. Вот вам и полное оправдание за отсутствием вины. Лишат прав за пьянку, оштрафуют и гуляй. Вот такой ПЛАН. Надеюсь, как и большинство тут,что что-то "пойдет у Пашаева не так".
63
37
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:0:2478:1394_1400x0_80_0_0_75c93cdd7f22e6893ef9f8442e8c8ada.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_95:0:2347:1689_1400x0_80_0_0_a7981bb0fa6b9d6f25c8f977290f8c2c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_377:0:2066:1689_1400x0_80_0_0_3608c071f969f69bd807d6a4fff29d19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия