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Распространение нового коронавируса
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США увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом
Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом на 1,8 миллиона долларов, полный ее объем составит 17,3 миллиона... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, донбасс, воз, сша, киев, украина, в мире

США увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом

18:59 14.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерГорожане в защитных масках на улице Львова, Украина
Горожане в защитных масках на улице Львова, Украина
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом на 1,8 миллиона долларов, полный ее объем составит 17,3 миллиона долларов, сообщило во вторник посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.
Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что США окажут Украине финансирование в размере 15,5 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
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"В начале этого месяца США объявили об увеличении связанного с COVID-19 финансирования для Украины с 15,5 миллиона долларов до почти 17,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
По данным посольства, дополнительные 1,8 миллиона долларов будут направлены на поддержку деятельности международной организации по миграции на Украине, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе.
Посольство сообщило, что дополнительное финансирование поможет предотвратить распространение коронавируса путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1412 человек, выздоровели 27154 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеДонбассВОЗСШАКиевУкраинаВ мире
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