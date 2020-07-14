https://ria.ru/20200714/1574352426.html
США увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом
Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом на 1,8 миллиона долларов, полный ее объем составит 17,3 миллиона... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:59
2020-07-14T18:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
донбасс
воз
сша
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569171797_0:214:2879:1833_1400x0_80_0_0_b0d09e13f1045d977ab08661efbe4748.jpg
3
донбасс
сша
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569171797_0:214:2879:1833_1400x0_80_0_0_b0d09e13f1045d977ab08661efbe4748.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569171797_75:0:2804:2047_1400x0_80_0_0_e0e7f19223f9c1d162ea75e1c411a42b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569171797_416:0:2463:2047_1400x0_80_0_0_b2a28b80385252e29def89682c5e26d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ситуация на украине, донбасс, воз, сша, киев, украина, в мире
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости.
Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Украине
на борьбу с коронавирусом на 1,8 миллиона долларов, полный ее объем составит 17,3 миллиона долларов, сообщило во вторник посольство США
в Киеве
на своей странице в Facebook
.
Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что США окажут Украине финансирование в размере 15,5 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
"В начале этого месяца США объявили об увеличении связанного с COVID-19 финансирования для Украины с 15,5 миллиона долларов до почти 17,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
По данным посольства, дополнительные 1,8 миллиона долларов будут направлены на поддержку деятельности международной организации по миграции на Украине, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе
.
Посольство сообщило, что дополнительное финансирование поможет предотвратить распространение коронавируса путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1412 человек, выздоровели 27154 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.