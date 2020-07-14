США увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом

Горожане в защитных масках на улице Львова, Украина

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом на 1,8 миллиона долларов, полный ее объем составит 17,3 миллиона долларов, сообщило во вторник посольство США Киеве на своей странице в Facebook

Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что США окажут Украине финансирование в размере 15,5 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

"В начале этого месяца США объявили об увеличении связанного с COVID-19 финансирования для Украины с 15,5 миллиона долларов до почти 17,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

По данным посольства, дополнительные 1,8 миллиона долларов будут направлены на поддержку деятельности международной организации по миграции на Украине, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе

Посольство сообщило, что дополнительное финансирование поможет предотвратить распространение коронавируса путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1412 человек, выздоровели 27154 человека.