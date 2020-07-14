Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574352111.html
Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что мнение ребенка от 10 лет и старше будут учитывать при принятии решения о передаче его под... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:13
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151907/41/1519074189_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_844080c2919d8b51c8ee08cbfaa951e9.jpg
https://ria.ru/20200714/1574351053.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151907/41/1519074189_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_844080c2919d8b51c8ee08cbfaa951e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151907/41/1519074189_0:0:1778:1333_1400x0_80_0_0_f84f053e4e33e20944a09b9f6cd03a39.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151907/41/1519074189_196:0:1529:1333_1400x0_80_0_0_bbbd72ea75e5a5b34c0d9585c372980c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке

18:50 14.07.2020 (обновлено: 19:13 14.07.2020)
998
© Depositphotos / zenstockРебенок с фигуркой семьи в руках
Ребенок с фигуркой семьи в руках
© Depositphotos / zenstock
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что мнение ребенка от 10 лет и старше будут учитывать при принятии решения о передаче его под временную опеку при так называемых "временных мерах защиты".
Авторами законопроекта стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
"В Семейный кодекс включается новая глава о временных мерах защиты ребенка в ситуациях, когда родители временно не могут осуществлять свои обязанности, например, при задержании родителя либо при экстренной госпитализации родителя, который находится без сознания... В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей, и только при отсутствии такой возможности – в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребенка родителям по первому их требованию... Если ребенку 10 лет, обязательно учитывается его мнение", - говорится в пресс-релизе.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 18:33
В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол
2711008
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель поздравила Дуду с переизбранием на пост президента Польши
Здание Международного суда ООН в Гааге
Катар оценил решение Международного суда ООН по делу об авиаблокаде
Ребенок с фигуркой семьи в руках
Совфед предложил разрешить только совместное усыновление братьев и сестер
Ребенок
В России могут запретить возвращать в детдом ребенка через три года
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед хочет запретить органам опеки входить в дома без согласия жильцов
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В городе Байконур за месяц 30 человек умерли от COVID-19
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед предложил давать родственникам приоритетное право при усыновлении
Бокалы с вином
Опрос показал, какое вино предпочитают россияне
Чемодан
Уезжающие в долгую командировку родители смогут назначить ребенку опекуна
Ребенок
В России хотят запретить отказывать родным в опеке из-за антисанитарии
Горожане в защитных масках на улице Львова, Украина
США увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом
Касса в супермаркете
Сбербанк запустил услугу оформления кредита на кассе магазина
Полиция
В Ялте пропал семилетний мальчик
В Крыму готовят программу восстановления лесополос
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
Лента новостейМолния