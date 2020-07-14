Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке

"В Семейный кодекс включается новая глава о временных мерах защиты ребенка в ситуациях, когда родители временно не могут осуществлять свои обязанности, например, при задержании родителя либо при экстренной госпитализации родителя, который находится без сознания... В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей, и только при отсутствии такой возможности – в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребенка родителям по первому их требованию... Если ребенку 10 лет, обязательно учитывается его мнение", - говорится в пресс-релизе.