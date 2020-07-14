В городе Байконур за месяц 30 человек умерли от COVID-19

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тридцать летальных случаев с подверженным диагнозом новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в городе Тридцать летальных случаев с подверженным диагнозом новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в городе Байконур при одноименном космодроме в Казахстане , сообщается на официальном сайте администрации города.

"По состоянию на 14 июля зарегистрировано 30 летальных случаев с подтвержденным диагнозом коронавируса", - говорится в сообщении.

Первая смерть в городе была зафиксирована 18 июня.

"Идет стабильный эпидемиологический процесс. ФМБА России контролирует ситуацию, которая складывается в Байконуре. Введение таких жестких мер, надеемся, позволит нам избежать резкого роста числа людей, нуждающихся в стационарном лечении", - приводятся слова заместителя руководителя ФМБА России Владимира Романова , присутствующего в городе Байконур.

Ранее в городе были установлены строгие ограничительные меры.

По состоянию на 14 июля в инфекционном стационаре для лечения COVID-19 находится 152 человека, говорится на сайте.

По данным сайта регионального управления комплекса "Байконур" ФМБА России, по состоянию на 13 число на поднадзорной территории было зарегистрировано 542 положительных результата выявления РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.