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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574351599.html
В городе Байконур за месяц 30 человек умерли от COVID-19
Тридцать летальных случаев с подверженным диагнозом новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в городе Байконур при одноименном космодроме в Казахстане,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, байконур (город), общество

В городе Байконур за месяц 30 человек умерли от COVID-19

18:42 14.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тридцать летальных случаев с подверженным диагнозом новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в городе Байконур при одноименном космодроме в Казахстане, сообщается на официальном сайте администрации города.
"По состоянию на 14 июля зарегистрировано 30 летальных случаев с подтвержденным диагнозом коронавируса", - говорится в сообщении.
Первая смерть в городе была зафиксирована 18 июня.
"Идет стабильный эпидемиологический процесс. ФМБА России контролирует ситуацию, которая складывается в Байконуре. Введение таких жестких мер, надеемся, позволит нам избежать резкого роста числа людей, нуждающихся в стационарном лечении", - приводятся слова заместителя руководителя ФМБА России Владимира Романова, присутствующего в городе Байконур.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
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Ранее в городе были установлены строгие ограничительные меры.
По состоянию на 14 июля в инфекционном стационаре для лечения COVID-19 находится 152 человека, говорится на сайте.
По данным сайта регионального управления комплекса "Байконур" ФМБА России, по состоянию на 13 число на поднадзорной территории было зарегистрировано 542 положительных результата выявления РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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