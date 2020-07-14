В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?

Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?

Перед этим Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств. Уточняя позицию по поводу ЛГБТ, Путин отметил, что нужно дать человеку вырасти, чтобы он имел возможность самостоятельно определять свою судьбу.