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В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:33
госдума рф
россия
совет федерации рф
общество
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Правильный запрет.
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Насущнее сейчас проблем-то и нет
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570203780_279:554:2934:2048_1400x0_80_0_0_3cf3009b38317762e4fa6c82d8d69802.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, россия, совет федерации рф, общество

В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол

18:33 14.07.2020 (обновлено: 19:33 14.07.2020)
25098
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол.
Документ также запрещает усыновление детей такими парами.
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Авторами законопроекта стали глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.
Ранее по итогам всероссийского референдума в Конституции закрепили полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей.
Перед этим Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств. Уточняя позицию по поводу ЛГБТ, Путин отметил, что нужно дать человеку вырасти, чтобы он имел возможность самостоятельно определять свою судьбу.
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Обсудить 239
Госдума РФРоссияСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Правильный запрет.
14 июля, 19:18
А Андрей Мартынов
102330110161
Насущнее сейчас проблем-то и нет
14 июля, 19:12
Иван Чугайнов
128600154402
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