Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 153

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у пяти жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики , общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 153, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В понедельник сообщалось о 148 подтвержденных случаях COVID-19 и 120 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 153 граждан. Выздоровели 124 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 79 жителей, проведены 3079 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.