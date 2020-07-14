Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574350525.html
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 153
Коронавирус выявлен еще у пяти жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 153, сообщили во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нагорный карабах
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_58c84f370935a2bd34e2f2c7a50ff63c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_014a5d2b029de6072af238a22e49738d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, нагорный карабах, здоровье - общество, воз, в мире

Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 153

18:24 14.07.2020
157
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у пяти жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 153, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В понедельник сообщалось о 148 подтвержденных случаях COVID-19 и 120 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 153 граждан. Выздоровели 124 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 79 жителей, проведены 3079 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
13 июля, 21:07Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии призвал Азербайджан и Армению избегать эскалации
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
ВС Турции поддержат Азербайджан на фоне эскалации на границе с Арменией
Павильон Роскосмоса
Роскосмос форсирует работы по созданию "водородной" ракеты "Ангара-А5В"
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
В ОДКБ приняли к сведению информацию Армении о ситуации на ее границе
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Совбез ООН проводит первое с марта очное заседание
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Абхазии вылечились все пациенты с коронавирусом
Виктор Бабарико
Штаб Бабарико не отказывается от идеи создания партии в Белоруссии
Автомобили скорой помощи в Италии
Италия продлит меры по борьбе с коронавирусом
Соловецкий монастырь
Въезд на Соловки разрешили со справкой об отсутствии коронавируса
Кофе Фраппе
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Здание Международного суда ООН в Гааге
Международный суд ООН поддержал Катар по делу об авиаблокаде
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В городе Байконур за месяц 30 человек умерли от COVID-19
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния