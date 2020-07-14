МИД Белоруссии призвал Азербайджан и Армению избегать эскалации

МИНСК, 14 июл - РИА Новости. МИД Белоруссии призывает Азербайджан и Армению придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, которые ведут к росту напряженности и человеческим жертвам, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
"Призываем стороны придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, ведущих к росту напряженности и человеческим жертвам. Надеемся, что Баку и Ереван восстановят прямой диалог, проявят свойственные обоим народам мудрость и благоразумие, осознавая ответственность за стабильность во всем регионе", - говорится в заявлении на сайте МИД.
В ведомстве также рассчитывают, что "все дружественные Азербайджану и Армении страны используют свой авторитет для деэскалации ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ".
Как отмечается в заявлении, Минск "с глубокой озабоченностью констатирует продолжающуюся эскалацию обстановки на азербайджано-армянской границе". "Все конфликты должны разрешаться исключительно мирным путем, при помощи переговоров и иных международно признанных инструментов. Применение силы может лишь усугубить ситуацию", - отметили в МИД республики.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.