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В Раде заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса
Группа депутатов украинского парламента заблокировала подписание принятого Верховной радой закона о легализации игорного бизнеса на Украине, постановление об... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:00
ситуация на украине
верховная рада украины
владимир зеленский
партия "батькивщина"
украина
в мире
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353
60
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ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, партия "батькивщина", украина, в мире

В Раде заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

18:00 14.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Группа депутатов украинского парламента заблокировала подписание принятого Верховной радой закона о легализации игорного бизнеса на Украине, постановление об отмене соответствующего закона зарегистрировано на официальном сайте Рады во вторник.
Согласно информации на сайте парламента, инициатором постановления об отмене закона стали депутаты от оппозиционной фракции "Батькивщина". Другой проект внесла группа внефракционных депутатов.
Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
Во вторник за принятие закона о легализации игорного бизнеса проголосовали 248 парламентариев Верховной рады Украины при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны. По оценке властей Украины, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год и позволит ускорить рост ВВП страны до 1%. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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