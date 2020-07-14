В Раде заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.

Во вторник за принятие закона о легализации игорного бизнеса проголосовали 248 парламентариев Верховной рады Украины при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны. По оценке властей Украины, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год и позволит ускорить рост ВВП страны до 1%. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.