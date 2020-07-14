Цены на газ прошли нижнюю точку падения, считают в "Газпроме"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Есть основания считать, что спотовые цены на газ в Европе прошли нижнюю точку падения, заявил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции.
"Более устойчивой балансировки рынка можно ожидать начиная с четвертого квартала, что обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ", — добавил он.
В свою очередь, начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов уточнил, что компания не видит необходимости менять прогноз по экспорту в Европу в этом году.
Он пояснил, что это связано с "большим потенциалом" четвертого квартала, который ожидают как "с точки зрения цен, которые складываются, так и с точки зрения ожидаемых отборов по нашим контрактам" — 166-167 миллиардов кубометров по итогам года.
В презентации "Газпрома" указано, что поставки газа в Европу в первом квартале упали на 16 процентов, до 52 миллиардов кубометров, а экспортная цена составила 162 доллара за тысячу кубов.
В этот же период 2019 года сырье продавали по 259 долларов за тысячу кубометров.