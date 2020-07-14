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Цены на газ прошли нижнюю точку падения, считают в "Газпроме"
Есть основания считать, что спотовые цены на газ в Европе прошли нижнюю точку падения, заявил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:16
александр иванников
газпром
европа
экономика
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353
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александр иванников, газпром, европа, экономика

Цены на газ прошли нижнюю точку падения, считают в "Газпроме"

18:00 14.07.2020 (обновлено: 19:16 14.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Есть основания считать, что спотовые цены на газ в Европе прошли нижнюю точку падения, заявил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции.

"Более устойчивой балансировки рынка можно ожидать начиная с четвертого квартала, что обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ", — добавил он.

В свою очередь, начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов уточнил, что компания не видит необходимости менять прогноз по экспорту в Европу в этом году.
Он пояснил, что это связано с "большим потенциалом" четвертого квартала, который ожидают как "с точки зрения цен, которые складываются, так и с точки зрения ожидаемых отборов по нашим контрактам" — 166-167 миллиардов кубометров по итогам года.
В презентации "Газпрома" указано, что поставки газа в Европу в первом квартале упали на 16 процентов, до 52 миллиардов кубометров, а экспортная цена составила 162 доллара за тысячу кубов.
В этот же период 2019 года сырье продавали по 259 долларов за тысячу кубометров.
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Александр ИванниковГазпромЕвропаЭкономика
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ggestat
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