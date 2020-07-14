В Ленинградской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

"В апреле-июне 2020 года медицинским организациям для стимулирующих выплат было перечислено более 722 миллионов рублей. Из этой суммы из областного бюджета направлено почти 406 миллионов рублей. Общее количество получателей составило 5 тысяч 947 медработников", - сказано в сообщении.