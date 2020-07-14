https://ria.ru/20200714/1574348838.html
В Ленинградской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
Медицинские организации Ленинградской области получили более 722 миллионов рублей для стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:54
2020-07-14T18:21
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7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости.
Медицинские организации Ленинградской области
получили более 722 миллионов рублей для стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19
, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В апреле-июне 2020 года медицинским организациям для стимулирующих выплат было перечислено более 722 миллионов рублей. Из этой суммы из областного бюджета направлено почти 406 миллионов рублей. Общее количество получателей составило 5 тысяч 947 медработников", - сказано в сообщении.
Также в мае 2020 года были произведены единовременные страховые выплаты в связи с заболеванием, повлекшим временную нетрудоспособность, 57 медицинским работникам.
В пресс-службе отметили, что общая сумма выплат за счет средств Фонда социального страхования составила 3,9 миллиона рублей.
В Ленинградской области коронавирусом заболели 5130 человек, поправились 3789, умерли – 40 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.