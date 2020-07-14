Посольство Украины заявило о невмешательстве в дела Сербии

БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Посольство Посольство Украины Сербии опровергло заявления о том, что протесты в Белграде развиваются по "украинскому сценарию", указав на невмешательство во внутренние дела страны и "европейский выбор украинцев и сербов".

В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля по данным городских властей составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с пятницы на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек.

"Недавно глава общины Вождовац (района в Белграде) Александр Савич, комментируя протесты в Сербии, в негативном смысле публично говорил об "украинском сценарии". В связи с этим посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в республике Сербии", - говорится в заявлении посольства.

"Посольство считает недопустимым попытки вмешательства во внутренние дела Украины, прежде всего негативные публичные оценки сознательного европейского выбора со стороны любых иностранных официальных лиц, включая главу муниципалитета Вождовац", - отметили украинские дипломаты.

Диппредставительство подчеркнуло, что названное Савичем "украинским сценарием представляет собой борьбу украинского народа за свои права против коррумпированной и тоталитарной власти", что является выбором украинского народа.