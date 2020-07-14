https://ria.ru/20200714/1574348604.html
Посольство Украины заявило о невмешательстве в дела Сербии
Посольство Украины в Сербии опровергло заявления о том, что протесты в Белграде развиваются по "украинскому сценарию", указав на невмешательство во внутренние... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:51
2020-07-14T17:51
ситуация на украине
александр вучич
сербия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_0:311:2124:1506_1400x0_80_0_0_87fbe22a91c6bc3ee5ed5e8c5b6915df.jpg
https://ria.ru/20200713/1574271482.html
сербия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_0:311:2124:1506_1400x0_80_0_0_87fbe22a91c6bc3ee5ed5e8c5b6915df.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_182:183:1946:1506_1400x0_80_0_0_5f9893636e7296a17691757531ec50fa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_532:324:1714:1506_1400x0_80_0_0_0680bd0903f5bf40045cdc42bf2e2f55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, александр вучич, сербия, украина, в мире
БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости.
Посольство Украины
в Сербии
опровергло заявления о том, что протесты в Белграде развиваются по "украинскому сценарию", указав на невмешательство во внутренние дела страны и "европейский выбор украинцев и сербов".
В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля по данным городских властей составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с пятницы на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек.
"Недавно глава общины Вождовац (района в Белграде) Александр Савич, комментируя протесты в Сербии, в негативном смысле публично говорил об "украинском сценарии". В связи с этим посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в республике Сербии", - говорится в заявлении посольства.
"Посольство считает недопустимым попытки вмешательства во внутренние дела Украины, прежде всего негативные публичные оценки сознательного европейского выбора со стороны любых иностранных официальных лиц, включая главу муниципалитета Вождовац", - отметили украинские дипломаты.
Диппредставительство подчеркнуло, что названное Савичем "украинским сценарием представляет собой борьбу украинского народа за свои права против коррумпированной и тоталитарной власти", что является выбором украинского народа.
"Более того, посольство искренне удивлено тем, что официальное лицо, сторонник политической силы (правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича), которая ведет Сербию по пути европейской интеграции, принижает европейский выбор дружеского народа Украины", - резюмировали в дипмиссии.