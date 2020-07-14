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Посольство Украины заявило о невмешательстве в дела Сербии
Посольство Украины в Сербии опровергло заявления о том, что протесты в Белграде развиваются по "украинскому сценарию", указав на невмешательство во внутренние... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:51
ситуация на украине
александр вучич
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353
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ситуация на украине, александр вучич, сербия, украина, в мире

Посольство Украины заявило о невмешательстве в дела Сербии

17:51 14.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
© РИА Новости / Александар Джорович
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Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Посольство Украины в Сербии опровергло заявления о том, что протесты в Белграде развиваются по "украинскому сценарию", указав на невмешательство во внутренние дела страны и "европейский выбор украинцев и сербов".
В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля по данным городских властей составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с пятницы на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек.
"Недавно глава общины Вождовац (района в Белграде) Александр Савич, комментируя протесты в Сербии, в негативном смысле публично говорил об "украинском сценарии". В связи с этим посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в республике Сербии", - говорится в заявлении посольства.
"Посольство считает недопустимым попытки вмешательства во внутренние дела Украины, прежде всего негативные публичные оценки сознательного европейского выбора со стороны любых иностранных официальных лиц, включая главу муниципалитета Вождовац", - отметили украинские дипломаты.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
13 июля, 13:14
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Диппредставительство подчеркнуло, что названное Савичем "украинским сценарием представляет собой борьбу украинского народа за свои права против коррумпированной и тоталитарной власти", что является выбором украинского народа.
"Более того, посольство искренне удивлено тем, что официальное лицо, сторонник политической силы (правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича), которая ведет Сербию по пути европейской интеграции, принижает европейский выбор дружеского народа Украины", - резюмировали в дипмиссии.
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Ситуация на УкраинеАлександр ВучичСербияУкраинаВ мире
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