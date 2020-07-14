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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574347974.html
В Якутии продлили режим ограничений
Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:43
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, якутск, общество

В Якутии продлили режим ограничений

17:43 14.07.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, указом главы республики "действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в республике продлены по 24 июля 2020 года". Решение принято с учетом предложения главного государственного санитарного врача Якутии.
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Во вторник вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в режиме видеоконференцсвязи провела совещание с главами муниципальных образований и городских округов, на котором было отмечено, что наибольшая заболеваемость наблюдается в городе Якутске, а также Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах республики.
Ранее сообщалось, что со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания. Исходя из ситуации с коронавирусом, власти планируют с 15 июля объявить о третьем этапе ослабления ограничений.
По данным оперштаба, на территории региона за последние сутки выявлено 60 случаев коронавируса, в том числе 31 – в Якутске. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 4799.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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