В Якутии продлили режим ограничений

ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Режим ограничительных мер из-за Режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен в Якутии по 24 июля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как отметили в кабмине, указом главы республики "действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в республике продлены по 24 июля 2020 года". Решение принято с учетом предложения главного государственного санитарного врача Якутии.

Во вторник вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в режиме видеоконференцсвязи провела совещание с главами муниципальных образований и городских округов, на котором было отмечено, что наибольшая заболеваемость наблюдается в городе Якутске , а также Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах республики.

Ранее сообщалось, что со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания. Исходя из ситуации с коронавирусом, власти планируют с 15 июля объявить о третьем этапе ослабления ограничений.

По данным оперштаба, на территории региона за последние сутки выявлено 60 случаев коронавируса, в том числе 31 – в Якутске. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 4799.