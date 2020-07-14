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В России планируют провести информационную кампанию по детскому отдыху
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, министерство просвещения, МВД РФ и МЧС и планируют организовать крупную информационную кампанию в регионах РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:23
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анна кузнецова
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, коронавирусы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России планируют провести информационную кампанию по детскому отдыху

17:23 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, министерство просвещения, МВД РФ и МЧС и планируют организовать крупную информационную кампанию в регионах о рисках детского отдыха без присмотра у водоемов и дорог, а также о необходимости патрулирования, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
"По итогам совещания уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, министерство просвещения, МЧС и МВД России считают необходимым обратиться к руководителям высших органов власти субъектов РФ с просьбой провести широкомасштабную информационную кампанию, посвящённую рискам, связанным с нахождением детей вблизи водоёмов и дорог, а также потенциальной опасности открытых окон. Также необходимо обеспечить усиленное патрулирование водоёмов и зон отдыха", - говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного.
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По информации уполномоченного, МЧС отмечает неблагоприятную тенденцию роста ЧП с несовершеннолетними на воде из-за пандемии COVID-19, так как учёба закончилась раньше, детей вывезли в деревни и на дачи, где они остались без присмотра.
По данным МЧС, с начала текущего года на водных объектах в России зарегистрировано почти 980 происшествий. Уточняется, что это на 24% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом за шесть месяцев 2020 года на водоемах погибло более 140 детей, что почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего, по словам пресс-службы, это дети, оставленные у воды без присмотра взрослых.
"По оперативным сведениям, только в первую неделю июля на водных объектах в различных регионах страны погибли 34 ребёнка (в 2019 году – 13). Основными причинами чрезвычайных происшествий и гибели детей на воде являются оставление детей без присмотра родителей (55% случаев), неумение плавать (30%), а также купание в необорудованных местах (15%)", - говорится в сообщении.
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По информации аппарата, из-за пандемии обострилась проблема организованного отдыха. Так, в июне текущего года различными формами занятости были охвачены только 18% состоящих на профилактическом учёте подростков, а более 80% таких детей остались без присмотра и находятся в зоне риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна КузнецоваКоронавирусыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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