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В Англии будут штрафовать за отсутствие масок
Ношение масок для посетителей магазинов в Англии будет обязательным, нарушителям будут выписываться штрафы, подтвердил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:03
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, англия, в мире

В Англии будут штрафовать за отсутствие масок

17:03 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ношение масок для посетителей магазинов в Англии будет обязательным, нарушителям будут выписываться штрафы, подтвердил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Накануне официальный представитель канцелярии премьера объявил, что в обязательном порядке носить маски в магазинах нужно будет с 24 июля. На днях британский премьер Борис Джонсон, уже переболевший коронавирусом, впервые появился на публике в маске и дал понять, что теперь маски в магазинах стоит носить всем.
"Мы хотим, чтобы у людей было больше уверенности в безопасности шоппинга. Те, кто работает в магазинах, должны быть под большей защитой. Для того, чтобы добиться этих двух целей, необходимо прикрывать лица (масками или экранами), и это будет обязательным для всех магазинов в Англии", - сказал министр, выступая во вторник в парламенте.
Отвечая на вопрос о том, как будет контролироваться соблюдение нового правила, Хэнкок сказал, что правительство рассчитывает на дисциплинированность и разумность граждан.
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"Силовой контроль является последней мерой. Вопрос соблюдения правил зависит от человека... Конечно, у полиции имеются официальные полномочия и она может выписать штраф", - добавил Хэнкок.
Согласно новым правилам, того, кто попытается с 24 июля войти в магазин без маски, могут не пустить в торговый зал. В случае отказа покупателя надеть маску на место может быть вызвана полиция, которая попросит нарушителя соблюдать правила и, в случае категорического отказа, выпишет штраф. Аналогичные меры действуют в общественном транспорте. Не носить маски в магазине смогут только дети до 11 лет и люди с некоторыми заболеваниями, в частности, астматики. Рассказывая о нововведении, Хэнкок напомнил, что ношение масок не отменяет других мер защиты от вируса: частого и тщательного мытья рук и соблюдения социальной дистанции.
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Число умерших в Соединенном Королевстве от коронавируса приближается к 45 тысячам, количество заболевших превысило 290 тысяч. Однако последние недели оба показателя стабильно снижаются, что дало правительству возможность постепенно снимать ограничения: помимо магазинов, успели открыться рестораны и пабы, парикмахерские и маникюрные салоны, с 25 июля откроются спортивные залы и бассейны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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