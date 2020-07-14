В Англии будут штрафовать за отсутствие масок

ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ношение масок для посетителей магазинов в Ношение масок для посетителей магазинов в Англии будет обязательным, нарушителям будут выписываться штрафы, подтвердил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Накануне официальный представитель канцелярии премьера объявил, что в обязательном порядке носить маски в магазинах нужно будет с 24 июля. На днях британский премьер Борис Джонсон , уже переболевший коронавирусом, впервые появился на публике в маске и дал понять, что теперь маски в магазинах стоит носить всем.

"Мы хотим, чтобы у людей было больше уверенности в безопасности шоппинга. Те, кто работает в магазинах, должны быть под большей защитой. Для того, чтобы добиться этих двух целей, необходимо прикрывать лица (масками или экранами), и это будет обязательным для всех магазинов в Англии", - сказал министр, выступая во вторник в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, как будет контролироваться соблюдение нового правила, Хэнкок сказал, что правительство рассчитывает на дисциплинированность и разумность граждан.

"Силовой контроль является последней мерой. Вопрос соблюдения правил зависит от человека... Конечно, у полиции имеются официальные полномочия и она может выписать штраф", - добавил Хэнкок.

Согласно новым правилам, того, кто попытается с 24 июля войти в магазин без маски, могут не пустить в торговый зал. В случае отказа покупателя надеть маску на место может быть вызвана полиция, которая попросит нарушителя соблюдать правила и, в случае категорического отказа, выпишет штраф. Аналогичные меры действуют в общественном транспорте. Не носить маски в магазине смогут только дети до 11 лет и люди с некоторыми заболеваниями, в частности, астматики. Рассказывая о нововведении, Хэнкок напомнил, что ношение масок не отменяет других мер защиты от вируса: частого и тщательного мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

Новые правила будут распространяться на территорию Англии, в остальных регионах решения о мерах борьбы с коронавирусом принимают местные власти.

Число умерших в Соединенном Королевстве от коронавируса приближается к 45 тысячам, количество заболевших превысило 290 тысяч. Однако последние недели оба показателя стабильно снижаются, что дало правительству возможность постепенно снимать ограничения: помимо магазинов, успели открыться рестораны и пабы, парикмахерские и маникюрные салоны, с 25 июля откроются спортивные залы и бассейны.